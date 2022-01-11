Когда произошла первая в истории химическая война
Источник:Heritage Daily
История человечества – это история войн. Мы, приматы, изобрели множество различных методов и устройств, чтобы эффективно уничтожать себе подобных. Один из таких методов – это химическая война.
Химическое оружие в большинстве известно из-за своего использования во время Первой мировой войны. Газы ужасны тем, что не только убивают, но и ужасающе калечат людей, делая их недееспособными. Это приводит к нагрузке на ресурсную базу потерпевшей стороны, ведь теперь нужно заботиться о бойцах, пораженных химикатами. Но первое достоверное использование химического оружия произошло за сотни лет до Первой мировой – в III веке нашей эры.
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Римская империя и Государство Сасанидов были врагами сотни лет / Фото Wikipedia
Первое известное использование химического оружия
Римляне и персы воевали на протяжении сотен лет, начиная с 54 года до нашей эры, когда триумвир Марк Лициний Красс пошел войной на Парфянскую империю. В 224 году Парфия, ослабленная внутренним раздором и войнами с Римом, "переформатировалась" в новое государственное образование – Государство Сасанидов. Теперь Римская империя получила старого нового врага.
Уже в 256 году нашей эры сасаниды осадили крепость на берегу Евфрата – Дура-Европос (Dura-Europos), ныне расположенную на территории Сирии. За контроль над городом, как свидетельствуют археологические находки, шли ожесточенные бои.
- Были обнаружены подкопы для разрушения фортификаций, которые рыли сасаниды.
- Также были обнаружены контртоннели, вырытые римскими солдатами на встречу тоннелям врагов.
Там, под землей, исследуя римский контртоннель, специалисты отыскали свидетельства ужасной сцены прошлого: 19 тел римлян и тело сасанидского воина. Рядом с бойцами были обнаружены остатки битума и кристаллы серы. Этот способ химической войны встречается в старых текстах и, разумеется, персы умели им воспользоваться. Дело в том, что сочетание битума и серы влечет за собой образование ядовитого сернистого газа (диоксид серы), который "нейтрализует" кислород и становится причиной ужасной смерти от удушья.
Сасаниды эффективно пользовались этим химическим оружием, закачивая газ в римские контртоннели. Поэтому именно в 256 году нашей эры произошел первый известный случай использования химикатов для убийства вражеских воинов.