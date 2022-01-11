Когда произошла первая в истории химическая война

История человечества – это история войн. Мы, приматы, изобрели множество различных методов и устройств, чтобы эффективно уничтожать себе подобных. Один из таких методов – это химическая война.

Химическое оружие в большинстве известно из-за своего использования во время Первой мировой войны. Газы ужасны тем, что не только убивают, но и ужасающе калечат людей, делая их недееспособными. Это приводит к нагрузке на ресурсную базу потерпевшей стороны, ведь теперь нужно заботиться о бойцах, пораженных химикатами. Но первое достоверное использование химического оружия произошло за сотни лет до Первой мировой – в III веке нашей эры.

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Римская империя и Государство Сасанидов были врагами сотни лет / Фото Wikipedia

Первое известное использование химического оружия

Римляне и персы воевали на протяжении сотен лет, начиная с 54 года до нашей эры, когда триумвир Марк Лициний Красс пошел войной на Парфянскую империю. В 224 году Парфия, ослабленная внутренним раздором и войнами с Римом, "переформатировалась" в новое государственное образование – Государство Сасанидов. Теперь Римская империя получила старого нового врага.

Уже в 256 году нашей эры сасаниды осадили крепость на берегу Евфрата – Дура-Европос (Dura-Europos), ныне расположенную на территории Сирии. За контроль над городом, как свидетельствуют археологические находки, шли ожесточенные бои.

Были обнаружены подкопы для разрушения фортификаций, которые рыли сасаниды.

Также были обнаружены контртоннели, вырытые римскими солдатами на встречу тоннелям врагов.

Год осады удалось узнать благодаря римской монете, которую нашли вместе с остатками убитого легионера.

Там, под землей, исследуя римский контртоннель, специалисты отыскали свидетельства ужасной сцены прошлого: 19 тел римлян и тело сасанидского воина. Рядом с бойцами были обнаружены остатки битума и кристаллы серы. Этот способ химической войны встречается в старых текстах и, разумеется, персы умели им воспользоваться. Дело в том, что сочетание битума и серы влечет за собой образование ядовитого сернистого газа (диоксид серы), который "нейтрализует" кислород и становится причиной ужасной смерти от удушья.

Сасаниды эффективно пользовались этим химическим оружием, закачивая газ в римские контртоннели. Поэтому именно в 256 году нашей эры произошел первый известный случай использования химикатов для убийства вражеских воинов.