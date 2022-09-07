В Google назвали дату презентации смартфонов Pixel 7 и часов Pixel Watch

Компания Google наконец-то раскрыла дату презентации нынешних новинок – смартфона Pixel 7 и своих первых умных часов Pixel Watch. Ждать осталось недолго.

Компания уже рассылает приглашение на свое событие. Интересно, что объявление о дате появилось всего за день до аналогичного от Apple.

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Когда покажут Pixel 7

Нынешняя осенняя презентация состоится 6 октября в 10 утра по восточному времени (18:00 по Киеву).

Благодаря майскому мероприятию I/O, где анонсировали различные гаджеты, мы знаем, что в этот раз представят смартфоны Pixel 7 и 7 Pro на новом поколении чипа Tensor, первые умные часы Pixel Watch, которые ожидали от компании еще в прошлом году, а также, судя по небольшому тизеру, наушники Pixel Buds. Кроме того, традиционно со смартфонами нас ждет новая версия операционной системы – Android 13. Ранее мы писали, чего ждать от нее.

Каких-либо подробностей об устройствах пока мало.

Дизайн смартфона изменится лишь в незначительной степени. В мае компания показала, как будет выглядеть задняя панель. У старшей модели одна из камер будет отделена от двух других, формируя таким образом своеобразную букву "i". Богатства цветов в этот раз ждать не стоит. Компания уже раскрыла, что Pixel 7 выйдет в черном, белом и желтом, а 7 Pro – в черном, белом и зеленом цветах. Стоит отметить, что ранее в сети появлялись слухи о еще одной, третьей, модели в серии. Однако неясно, какой она может быть – еще более премиальной, чем Pro-версия, или наоборот, более бюджетной, чем a-серия.

Про умные часы Pixel Watch информации больше. Мы также точно знаем, как они будут выглядеть не только потому, что видели рендеры в мае на Google I/O, но и потому, что раньше кто-то из сотрудников компании забыл прототип в ресторане. Его нашли, но часы оказались нерабочими, поэтому в результате оценить удалось только корпус. По мнению автора обзора, это "самые удобные часы, которые он когда-либо видел", ведь "кажутся гораздо тоньше, чем можно было бы предположить по габаритам". По сравнению с Galaxy Watch "кажется, что их на руке вообще нет".

Что касается характеристик Pixel Watch, то сама компания рассказала, что они получат старый процессор SoC Exynos 9110 от Samsung, вышедший в 2018 году. Емкость аккумулятора составит всего 300 миллиампер-часов. Оперативной обещают 1,5 гигабайта, а постоянной – 32 гигабайта.

Часы Google Pixel Watch на компьютерных рендерах / Фото Google