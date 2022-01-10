На масштабе звездных скоплений, карликовых галактик и галактик тоже постоянно происходит столкновение и слияние. Прямо сейчас Млечный Путь разрушает своей гравитацией карликовую сфероидальную галактику Стрельца, которая является "нашим" спутником – в будущем произойдет поглощение этого относительно малого космического тела, имеющего массу 1% от массы Галактики. А в далеком будущем нас ждет столкновение и слияние с галактикой Андромеды.

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Слияние Млечного Пути и галактики Андромеды: смотрите видео

Последнее известное столкновение

Данные свидетельствуют, что в прошлом Млечный путь неоднократно поглощал небольших соседей. Например, некоторые карликовые галактики и шаровые звездные скопления были разрушены приливными силами и превратились в звездные потоки, звезды из которых, вероятно, будут со временем поглощены Галактикой.

Но когда в последний раз происходило такое событие столкновения и поглощения соседа? Ученые нашли частичный ответ, использовав данные космического телескопа Gaia. Эта обсерватория создает трехмерную карту Галактики, измеряя расстояния до звезд. Благодаря этому ученые могут видеть направления движения светил.

Эти и другие данные позволили говорить о том, что 8 – 10 миллиардов лет назад Млечный Путь поглотил достаточно большую карликовую галактику Gaia-Sausage-Enceladus (GSE). "В наследство" мы получили около восьми новых шаровых звездных скоплений вместе с 50 миллиардами новых звезд.

Ученые провели дополнительные исследования, которые позволили утверждать, что GSE не была спутником нашей Галактики, а двигалась в направлении, которое было противоположно направлению вращения Млечного пути. Фактически, наши курсы пересеклись и произошло столкновение, а не постепенное слияние. Межгалактическая катастрофа обеспечила "нас" материалом, сформировал около 50% сегодняшнего гало и 20% гало темной материи.