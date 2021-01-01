Полнолуние в январе приходится на вторую половину месяца. Когда будут благоприятные дни для чего-то нового – читайте в нашем материале.

Новая Луна будет 13 января, а Полная – 28 числа, отмечает 24 канал.

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В январе полнолуние наступит в 5:54, 28 числа.

Что нельзя делать в Полнолуние в январе 2021 года

Нельзя в этот день заключать различные важные соглашения, лучше уделить время семье.

Не делайте никаких финансовых махинаций, даже запрещено давать деньги в долг.

В этот день будьте внимательны, остерегайтесь мошенничества.



Полнолуние в январе / Фото pexels

Когда будут благоприятные и неблагоприятные дни в этом месяце?

Благоприятные дни в этом месяце: 4, 5, 21 января.

Неблагоприятные дни в январе: 8, 9, 12.

Благоприятные дни – это дни, которые будут удачными для новых начинаний, планирования и принятия важных решений. Астрологи отмечают, что в этот промежуток времени, между Солнцем и Луной формируются гармоничные аспекты в 60 или 120 градусов.

Неблагоприятные дни – не стоит уделять время и внимание важным делам, лучше заниматься спокойной рутиной.