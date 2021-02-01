Полнолуние в феврале будет в конце месяца. Подробнее о том, что не стоит делать в этот день – читайте в материале.

Источник: 24 канал. Читайте также Полнолуние в январе 2021: дата и время Новая Луна наступит 11 февраля, а первая четверть – 19 февраля. Когда в феврале будет полнолуние? В феврале полнолуние наступит в 10:17, 27 числа. Что нельзя делать в полнолуние в феврале 2021 года Не стоит в этот день кардинально менять внешность, ведь результат вас может разочаровать.

Не давайте в этот день деньги в долг.

В полнолуние остерегайтесь мошенничества.

Полнолуние в феврале / Фото pexels Когда будут благоприятные и неблагоприятные дни в феврале Благоприятные дни в этом месяце: 2, 3, 17.

Неблагоприятные дни: 4, 11. Благоприятные дни – это те дни, которые будут удачными для новых начинаний, планирования и принятия важных решений. Неблагоприятные дни – не стоит уделять время и внимание важным делам, лучше заниматься спокойной рутиной.