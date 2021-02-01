Полнолуние в феврале 2021: дата и время
Полнолуние в феврале будет в конце месяца. Подробнее о том, что не стоит делать в этот день – читайте в материале.
Источник: 24 канал.
Читайте также Полнолуние в январе 2021: дата и время
Новая Луна наступит 11 февраля, а первая четверть – 19 февраля.
Когда в феврале будет полнолуние?
В феврале полнолуние наступит в 10:17, 27 числа.
Что нельзя делать в полнолуние в феврале 2021 года
- Не стоит в этот день кардинально менять внешность, ведь результат вас может разочаровать.
- Не давайте в этот день деньги в долг.
- В полнолуние остерегайтесь мошенничества.
Полнолуние в феврале / Фото pexels
Когда будут благоприятные и неблагоприятные дни в феврале
- Благоприятные дни в этом месяце: 2, 3, 17.
- Неблагоприятные дни: 4, 11.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter