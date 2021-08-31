Лунный календарь на сентябрь 2021: когда будут благоприятные и неблагоприятные дни

31 августа 2021 , 23:00
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Источник:

24 канал

В лунном календаре на сентябрь 2021 года можно найти информацию о том, какие фазы будет проходить месяц. Он также содержит данные о благоприятных и неблагоприятных днях.

Когда в сентябре будет полнолуние – узнайте дальше.

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Лунный календарь на сентябрь
1 сентября Убывающая луна 24, 25 день
2 сентября Убывающая луна 25 день
3 сентября Убывающая луна 25, 26 день
4 сентября Убывающая луна 26, 27 день
5 сентября Убывающая луна 27, 28 день
6 сентября Убывающая луна 28, 29 день
7 сентября Новолуние 29, 1, 2 день
8 сентября Растущая луна 2, 3 день
9 сентября Растущая луна 3, 4 день
10 сентября Растущая луна 4, 5 день
11 сентября Растущая луна 5, 6 день
12 сентября Растущая луна 6, 7 день
13 сентября Первая четверть 7, 8 день
14 сентября Растущая луна 8, 9 день
15 сентября Растущая луна 9, 10 день
16 сентября Растущая луна 10, 11 день
17 сентября Растущая луна 11, 12 день
18 сентября Растущая луна 12, 13 день
19 сентября Растущая луна 13, 14 день
20 сентября Растущая луна 14, 15 день
21 сентября Полнолуние 15, 16 день
22 сентября Убывающая луна 16, 17 день
23 сентября Убывающая луна 17, 18 день
24 сентября Убывающая луна 18, 19 день
25 сентября Убывающая луна 19, 20 день
26 сентября Убывающая луна 20, 21 день
27 сентября Убывающая луна 21, 22 день
28 сентября Убывающая луна 22, 23 день
29 сентября Третья четверть 23, 24 день
30 сентября Убывающая луна 24, 25 день

Благоприятные дни в этом месяце: 5, 8, 11, 12, 17, 21 29 сентября.

Неблагоприятные дни: 3, 6, 9, 14, 20, 23, 28 сентября.

Как стадии проходит месяц в сентябре

  • Новолуние – 7 сентября в 03:51;
  • Полнолуние – 21 сентября в 02:54;
  • Растущая Луна – с 8 по 20 сентября;
  • Месяц – с 1 по 6 и с 22 по 30 сентября;
  • Лунное затмение – нет;
  • Солнечное затмение – нет.