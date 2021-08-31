Лунный календарь на сентябрь 2021: когда будут благоприятные и неблагоприятные дни
31 августа 2021 , 23:00Читати новину українською
Источник:24 канал
В лунном календаре на сентябрь 2021 года можно найти информацию о том, какие фазы будет проходить месяц. Он также содержит данные о благоприятных и неблагоприятных днях.
Когда в сентябре будет полнолуние – узнайте дальше.
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|1 сентября
|Убывающая луна
|24, 25 день
|2 сентября
|Убывающая луна
|25 день
|3 сентября
|Убывающая луна
|25, 26 день
|4 сентября
|Убывающая луна
|26, 27 день
|5 сентября
|Убывающая луна
|27, 28 день
|6 сентября
|Убывающая луна
|28, 29 день
|7 сентября
|Новолуние
|29, 1, 2 день
|8 сентября
|Растущая луна
|2, 3 день
|9 сентября
|Растущая луна
|3, 4 день
|10 сентября
|Растущая луна
|4, 5 день
|11 сентября
|Растущая луна
|5, 6 день
|12 сентября
|Растущая луна
|6, 7 день
|13 сентября
|Первая четверть
|7, 8 день
|14 сентября
|Растущая луна
|8, 9 день
|15 сентября
|Растущая луна
|9, 10 день
|16 сентября
|Растущая луна
|10, 11 день
|17 сентября
|Растущая луна
|11, 12 день
|18 сентября
|Растущая луна
|12, 13 день
|19 сентября
|Растущая луна
|13, 14 день
|20 сентября
|Растущая луна
|14, 15 день
|21 сентября
|Полнолуние
|15, 16 день
|22 сентября
|Убывающая луна
|16, 17 день
|23 сентября
|Убывающая луна
|17, 18 день
|24 сентября
|Убывающая луна
|18, 19 день
|25 сентября
|Убывающая луна
|19, 20 день
|26 сентября
|Убывающая луна
|20, 21 день
|27 сентября
|Убывающая луна
|21, 22 день
|28 сентября
|Убывающая луна
|22, 23 день
|29 сентября
|Третья четверть
|23, 24 день
|30 сентября
|Убывающая луна
|24, 25 день
Благоприятные дни в этом месяце: 5, 8, 11, 12, 17, 21 29 сентября.
Неблагоприятные дни: 3, 6, 9, 14, 20, 23, 28 сентября.
Как стадии проходит месяц в сентябре
- Новолуние – 7 сентября в 03:51;
- Полнолуние – 21 сентября в 02:54;
- Растущая Луна – с 8 по 20 сентября;
- Месяц – с 1 по 6 и с 22 по 30 сентября;
- Лунное затмение – нет;
- Солнечное затмение – нет.