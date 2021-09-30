К тому же, лунный календарь содержит данные о благоприятных и неблагоприятных днях в октябре. Подробнее – далее в материале.

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Лунный календарь на октябрь 1 октября Убывающая луна 25 день 2 октября Убывающая луна 25, 26 день 3 октября Убывающая луна 26, 27 день 4 октября Убывающая луна 27, 28 день 5 октября Убывающая луна 28, 29 день 6 октября Новолуние 29, 30, 1 день 7 октября Растущая луна 1, 2 день 8 октября Растущая луна 2, 3 день 9 октября Растущая луна 3, 4 день 10 октября Растущая луна 4, 5 день 11 октября Растущая луна 5, 6 день 12 октября Растущая луна 6, 7 день 13 октября Первая четверть 7, 8 день 14 октября Растущая луна 8, 9 день 15 октября Растущая луна 9, 10 день 16 октября Растущая луна 10, 11 день 17 октября Растущая луна 11, 12 день 18 октября Растущая луна 12, 13 день 19 октября Растущая луна 13, 14 день 20 октября Полнолуние 14, 15 день 21 октября Убывающая луна 15, 16 день 22 октября Убывающая луна 16, 17 день 23 октября Убывающая луна 17, 18 день 24 октября Убывающая луна 18, 19 день 25 октября Убывающая луна 19, 20 день 26 октября Убывающая луна 20, 21 день 27 октября Убывающая луна 21, 22 день 28 октября Третья четверть 22, 23 день 29 октября Убывающая луна 23, 24 день 30 октября Убывающая луна 24 день 31 октября Убывающая луна 24, 25 день

Благоприятные дни в этом месяце: 3, 4, 7, 12, 13, 14, 22, 23, 26, 27, 28, 31 октября.

Неблагоприятные числа: 2, 5, 8, 11, 15, 21, 24, 25, 29 октября.

Лунные фазы в октябре

Новолуние – 6 октября в 14:05;

Полнолуние – 20 октября в 17:56;

Растущая Луна – с 7 по 19 октября;

Луна – с 1 по 5 и с 21 по 31 октября;

Лунное затмение – нет;

Солнечное затмение – нет.

Какие стадии проходит месяц