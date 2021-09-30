К тому же, лунный календарь содержит данные о благоприятных и неблагоприятных днях в октябре. Подробнее – далее в материале.
Читайте также Лунный календарь на сентябрь 2021: когда будут благоприятные и неблагоприятные дни
|1 октября
|Убывающая луна
|25 день
|2 октября
|Убывающая луна
|25, 26 день
|3 октября
|Убывающая луна
|26, 27 день
|4 октября
|Убывающая луна
|27, 28 день
|5 октября
|Убывающая луна
|28, 29 день
|6 октября
|Новолуние
|29, 30, 1 день
|7 октября
|Растущая луна
|1, 2 день
|8 октября
|Растущая луна
|2, 3 день
|9 октября
|Растущая луна
|3, 4 день
|10 октября
|Растущая луна
|4, 5 день
|11 октября
|Растущая луна
|5, 6 день
|12 октября
|Растущая луна
|6, 7 день
|13 октября
|Первая четверть
|7, 8 день
|14 октября
|Растущая луна
|8, 9 день
|15 октября
|Растущая луна
|9, 10 день
|16 октября
|Растущая луна
|10, 11 день
|17 октября
|Растущая луна
|11, 12 день
|18 октября
|Растущая луна
|12, 13 день
|19 октября
|Растущая луна
|13, 14 день
|20 октября
|Полнолуние
|14, 15 день
|21 октября
|Убывающая луна
|15, 16 день
|22 октября
|Убывающая луна
|16, 17 день
|23 октября
|Убывающая луна
|17, 18 день
|24 октября
|Убывающая луна
|18, 19 день
|25 октября
|Убывающая луна
|19, 20 день
|26 октября
|Убывающая луна
|20, 21 день
|27 октября
|Убывающая луна
|21, 22 день
|28 октября
|Третья четверть
|22, 23 день
|29 октября
|Убывающая луна
|23, 24 день
|30 октября
|Убывающая луна
|24 день
|31 октября
|Убывающая луна
|24, 25 день
Благоприятные дни в этом месяце: 3, 4, 7, 12, 13, 14, 22, 23, 26, 27, 28, 31 октября.
Неблагоприятные числа: 2, 5, 8, 11, 15, 21, 24, 25, 29 октября.
Лунные фазы в октябре
- Новолуние – 6 октября в 14:05;
- Полнолуние – 20 октября в 17:56;
- Растущая Луна – с 7 по 19 октября;
- Луна – с 1 по 5 и с 21 по 31 октября;
- Лунное затмение – нет;
- Солнечное затмение – нет.
Какие стадии проходит месяц
- Новолуние – в этот период месяца не видно.
- Молодая Луна – первое появление луны на небе после новолуния в виде узкого серпа.
- Первая четверть – освещена лишь половина Луны.
- Прибывающая Луна.
- Полная Луна – состояние, когда Луна целиком освещена.
- Убывающая Луна.
- Последняя четверть – вновь освещена лишь половина Луны.
- Старая Луна.