Лунный календарь на август 2021: когда будет полнолуние
31 июля 2021 , 23:00Читати новину українською
Источник:24 канал
Лунный календарь на август 2021 года содержит фазы, которые проходит Луна. Также можно найти информацию, когда в августе будет полнолуние, а также узнать о благоприятных и неблагоприятных днях.
Новолуние, полнолуние, дни первой и последней четвертей Луны являются временем усиленного взаимодействия Солнца и Луны. Это отрицательные дни. Благоприятными лунными днями считают дни, когда на небе создается аспект в 60 или 120 градусов между Солнцем и Луной.
Читайте также Лунный календарь на июль 2021 года: когда будет полнолуние
|1 августа
|Убывающая Луна
|22, 23 день
|2 августа
|Убывающая Луна
|23, 24 день
|3 августа
|Убывающая Луна
|24 день
|4 августа
|Убывающая Луна
|24, 25 день
|5 августа
|Убывающая Луна
|25, 26 день
|6 августа
|Убывающая Луна
|26, 27 день
|7 августа
|Убывающая Луна
|27, 28 день
|8 августа
|Новолуние
|28, 29, 1 день
|9 августа
|Растущая Луна
|1, 2 день
|10 августа
|Растущая Луна
|2, 3 день
|11 августа
|Растущая Луна
|3, 4 день
|12 августа
|Растущая Луна
|4, 5 день
|13 августа
|Растущая Луна
|5, 6 день
|14 августа
|Растущая Луна
|6, 7 день
|15 августа
|Первая четверть
|7, 8 день
|16 августа
|Растущая Луна
|8, 9 день
|17 августа
|Растущая Луна
|9, 10 день
|18 августа
|Растущая Луна
|10, 11 день
|19 августа
|Растущая Луна
|11, 12 день
|20 августа
|Растущая Луна
|12, 13 день
|21 августа
|Растущая Луна
|13, 14 день
|22 августа
|Полнолуние
|14, 15 день
|23 августа
|Убывающая Луна
|15, 16 день
|24 августа
|Убывающая Луна
|16, 17 день
|25 августа
|Убывающая Луна
|17, 18 день
|26 августа
|Убывающая Луна
|18, 19 день
|27 августа
|Убывающая Луна
|19, 20 день
|28 августа
|Убывающая Луна
|20, 21 день
|29 августа
|Убывающая Луна
|21, 22 день
|30 августа
|Третья четверть
|22, 23 день
|31 августа
|Убывающая Луна
|23, 24 день
Благоприятные дни в этом месяце: 3, 7, 10, 13, 14, 19, 23 и 31 августа.
Неблагоприятные дни: 2, 5, 8, 11, 16, 22, 25, 30 августа.
Лунные фазы в августе 2021
- Новолуние – 8 августа в 16 часов 50 минут.
- Полнолуние – 22 августа в 15 часов 01 минуту.
- Растущая Луна – с 9 по 21 августа.
- Убывающая Луна – с 1 по 7, с 23 по 31 августа.
- Лунное затмение – нет.
- Солнечное затмение – нет.