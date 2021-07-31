Лунный календарь на август 2021: когда будет полнолуние

Лунный календарь на август 2021 года содержит фазы, которые проходит Луна. Также можно найти информацию, когда в августе будет полнолуние, а также узнать о благоприятных и неблагоприятных днях.

Новолуние, полнолуние, дни первой и последней четвертей Луны являются временем усиленного взаимодействия Солнца и Луны. Это отрицательные дни. Благоприятными лунными днями считают дни, когда на небе создается аспект в 60 или 120 градусов между Солнцем и Луной.

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Лунный календарь на август 1 августа Убывающая Луна 22, 23 день 2 августа Убывающая Луна 23, 24 день 3 августа Убывающая Луна 24 день 4 августа Убывающая Луна 24, 25 день 5 августа Убывающая Луна 25, 26 день 6 августа Убывающая Луна 26, 27 день 7 августа Убывающая Луна 27, 28 день 8 августа Новолуние 28, 29, 1 день 9 августа Растущая Луна 1, 2 день 10 августа Растущая Луна 2, 3 день 11 августа Растущая Луна 3, 4 день 12 августа Растущая Луна 4, 5 день 13 августа Растущая Луна 5, 6 день 14 августа Растущая Луна 6, 7 день 15 августа Первая четверть 7, 8 день 16 августа Растущая Луна 8, 9 день 17 августа Растущая Луна 9, 10 день 18 августа Растущая Луна 10, 11 день 19 августа Растущая Луна 11, 12 день 20 августа Растущая Луна 12, 13 день 21 августа Растущая Луна 13, 14 день 22 августа Полнолуние 14, 15 день 23 августа Убывающая Луна 15, 16 день 24 августа Убывающая Луна 16, 17 день 25 августа Убывающая Луна 17, 18 день 26 августа Убывающая Луна 18, 19 день 27 августа Убывающая Луна 19, 20 день 28 августа Убывающая Луна 20, 21 день 29 августа Убывающая Луна 21, 22 день 30 августа Третья четверть 22, 23 день 31 августа Убывающая Луна 23, 24 день

Благоприятные дни в этом месяце: 3, 7, 10, 13, 14, 19, 23 и 31 августа.

Неблагоприятные дни: 2, 5, 8, 11, 16, 22, 25, 30 августа.

Лунные фазы в августе 2021