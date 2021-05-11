Аналитики ABM Research пришли к выводу, что пользователи получат доступ 6G в начале 2028 года. Ключевыми улучшениями станут: значительный прирост скорости, повышение безопасности данных и меньшие энергозатраты при использовании интернета.

Интересно Названы 10 стран с самым быстрым интернетом в мире



Скорость интернета вырастет в несколько раз / Фото Unsplash

Насколько возрастет скорость интернета

Если пользоваться интернетом 5G, то средняя скорость передачи информации для пользователей будет примерно 120 мегабит в секунду. То есть за одну секунду устройство загружает 15 мегабайт информации.

6G обеспечит прирост скорости до 1 гигабита в секунду. Это эквивалентно скорости загрузки 125 мегабайт в секунду.

Интересно Воздушная доставка: продуктовый гигант тестирует сервис доставки заказов дронами

Какие преимущества даст 6G

Высокая скорость передачи данных, которую обеспечит 6G, поможет реализации других современных технологий.

Позволит лучше функционировать общественному транспорту и автономному транспорту;

Поможет эффективнее работать дронам-курьерам;

Значительно эффективнее будет работать дистанционная медицина, используя потенциал 6G.

Возможности самоорганизации и самовосстановления сети для поддержки автономного вождения, роения дронов и повсеместных сетей также играют важную роль в сокращении времени и затрат на развертывание сети и обеспечение большего покрытия для мобильной связи,

– сообщил аналитик ABM Research Цзянцао Хоу