Аналитики ABM Research пришли к выводу, что пользователи получат доступ 6G в начале 2028 года. Ключевыми улучшениями станут: значительный прирост скорости, повышение безопасности данных и меньшие энергозатраты при использовании интернета.
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Скорость интернета вырастет в несколько раз / Фото Unsplash
Насколько возрастет скорость интернета
Если пользоваться интернетом 5G, то средняя скорость передачи информации для пользователей будет примерно 120 мегабит в секунду. То есть за одну секунду устройство загружает 15 мегабайт информации.
6G обеспечит прирост скорости до 1 гигабита в секунду. Это эквивалентно скорости загрузки 125 мегабайт в секунду.
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Какие преимущества даст 6G
Высокая скорость передачи данных, которую обеспечит 6G, поможет реализации других современных технологий.
- Позволит лучше функционировать общественному транспорту и автономному транспорту;
- Поможет эффективнее работать дронам-курьерам;
- Значительно эффективнее будет работать дистанционная медицина, используя потенциал 6G.
Возможности самоорганизации и самовосстановления сети для поддержки автономного вождения, роения дронов и повсеместных сетей также играют важную роль в сокращении времени и затрат на развертывание сети и обеспечение большего покрытия для мобильной связи,
– сообщил аналитик ABM Research Цзянцао Хоу