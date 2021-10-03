Когда на планете появился кислород: ответ биологов

Ранее было известно, когда количество кислорода на Земле резко увеличилось. Однако новые исследования показали, как давно зародился этот газ.

Кислород вырабатывают цианобактерии с помощью фотосинтеза. Именно благодаря им изменилась атмосфера Земли.

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Ранее ученым было известно только то, что резкое увеличение концентрации кислорода благодаря цианобактериям произошло примерно 2,45 миллиарда лет назад. Ученые дали этому явлению название – Большое окислительное событие.

Исследование показало, что цианобактерии продуцировали кислород и раньше, но он расходовался на окисление горных пород. Со временем концентрация кислорода резко увеличилась и повлияла на планетарную атмосферу.

Цианобактерии производят кислород с помощью фотосинтеза / Фото Департамента качества окружающей среды в Оклахоме

С помощью генного анализа ученые определили, что все современные виды цианобактерий – потомки одного предка.

Древняя цианобактерия появилась примерно 2,9 миллиарда лет назад. Именно тогда возник фотосинтез – превращение углекислого газа в кислород живыми организмами.

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Ученые отмечают, что древних цианобактерий было не так много, поэтому большой концентрации кислорода не было. Впоследствии уже новые цианобактерии начали масштабно фотосинтезировать – так и произошел кислородный бум.