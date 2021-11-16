Разбитый экран смартфона

Практически все используют дополнительные аксессуары для защиты экрана телефона от падений и других повреждений. Сейчас большинство смартфонов имеют защитную пленку на экране сразу же из коробки. Нередко производители добавляют в комплект еще и силиконовый чехол для дополнительной защиты корпуса.

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Вместе с тем это не всегда спасает от роковых повреждений и часто можно увидеть людей, которые пользуются смартфоном с поврежденным экраном или разбитым стеклом. Однако, если уж произошла такая неприятность и стекло на экране вашего телефона разбилось, нужно не тянуть время и отнести его в сервис, для замены на новое.

Это нужно делать даже в той ситуации, когда само стекло разбилось или покрылось трещинами, а сенсорный экран по-прежнему работает. Пользоваться им как минимум не практично: из-за обломков и трещин вы рискуете поцарапать руки или даже серьезно порезаться.

Смартфон работает медленно и постоянно "тормозит"

Использование такого устройства трудно назвать эффективным. Чаще всего это приводит к лишним нервотрепкам, а в наиболее ответственный момент зависание, перезагрузкаа и другие сложности со смартфоном вообще могут дорого стоить.

Произойти такое может по разным причинам. Одна из них, банальная старость вашего устройства. Сегодня техника достаточно быстро становится технически и морально устаревшей и телефон, который еще 4-5 лет назад работал без проблем, уже может не иметь некоторых важных обновлений и, как следствие, не сможет нормально функционировать. В таком случае ситуация разрешается заменой устройства на новое.



Старый смартфон лучше заменить современным / Фото thejournal

Однако может быть и другая причина, ваш смартфон просто засорен множеством лишних программ, ненужных файлов и другими данными, которые занимают память и не дают ему нормально работать. Если вы еще не перезагружали смартфон месяц или больше – это точно наиболее вероятный источник проблемы.

В таком случае вам нужно все тщательно вычистить. Как это сделать, вы можете прочитать в нашем материале, где мы все пошагово описали. Следуйте нашим рекомендациям и ваш смартфон снова станет быстрым.

Телефон упал в воду

Сегодня многие телефоны на рынке имеют защиту от влаги и пыли, что позволяет не бояться попадания на устройство капель дождя или пота. Однако такой защитой преимущественно владеют смартфоны среднего ценового сегмента и далеко не все, потому с этим надо быть осторожным.

Прежде всего, следует узнать, какой уровень защиты от влаги имеет ваш телефон и имеет ли он его вообще. Данную информацию можно найти в инструкции. Там же обычно указано, как телефон защищен и от чего. Если устройство не имеет защиты от пыли и влаги, его лучше не подвергать воздействию воды.



Лучше беречь смартфон от лишнего намокания / Фото thelabrepair

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Однако, не всегда происходит так, как мы планируем и порой телефон ненароком падает в воду: в лужу, в водоем или даже в раковину – произойти может что угодно.

В таком случае лучше как можно быстрее извлечь телефон из воды и выключить его, если он до сих пор работает. В идеале лучше вытащить батарею, однако сегодня подавляющее большинство смартфонов имеют цельный корпус и батареи, которые невозможно отсоединить на ходу.

В идеале лучше вытащить батарею, однако сегодня подавляющее большинство смартфонов имеют цельный корпус и батареи, которые невозможно отсоединить на ходу. После того, как вы вытащили телефон из воды, его нужно тщательно вытереть, попытаться вытряхнуть остатки жидкости из разъемов и оставить высыхать по меньшей мере на день, а лучше на дольше, чтобы убедиться в том, что внутри смартфона не осталось влаги.

и оставить высыхать по меньшей мере на день, а лучше на дольше, чтобы убедиться в том, что внутри смартфона не осталось влаги. Нелишне отнести смартфон в сервисный центр, где его разберут и аккуратно высушат. Это в любом случае обойдется дешевле, чем возможный ремонт или покупка нового устройства.

Дело в том, что пользуясь смартфоном, побывавшим в воде, вы рискуете вывести его из строя. Это может произойти из-за короткого замыкания, которое в лучшем случае закончится тем, что вы получите смартфон, который нужно будет ремонтировать.

Набухшая батарея

Уже от одного описания становится жутко. Вас может это удивить, но есть люди, которые пренебрегают этим признаком и продолжают пользоваться смартфоном, даже когда он набрал в размерах несколько значительных миллиметров.

Набухшая батарея, как минимум указывает на то, что с батареей вашего смартфона что-то не так, даже, если он продолжает нормально функционировать. В таком случае необходимо не тратить попусту время и обратиться в сервисный центр, предварительно выключив устройство и перестав им пользоваться.



Набухшая батарея смартфона может деформировать корпус / Фото fixshop

Увеличиться в размерах батарея может по нескольким причинам:

Во-первых , ваш телефон может быть банально слишком старым и это, так сказать, естественный возможный эффект использования гаджета, который уже технически и морально устарел. В таком случае рекомендуем заменить устройство на новое, или, как минимум, заменить батарею, если на рынке есть производитель, который может предложить новую батарею для старого гаджета и лучше, чтобы этот аксессуар был оригинальным.

, ваш телефон может быть банально слишком и это, так сказать, естественный возможный эффект использования гаджета, который уже технически и морально устарел. В таком случае рекомендуем заменить устройство на новое, или, как минимум, заменить батарею, если на рынке есть производитель, который может предложить новую батарею для старого гаджета и лучше, чтобы этот аксессуар был оригинальным. Во-вторых, аккумулятор может быть бракованным . Если он увеличился в размерах незадолго после покупки смартфона – скорее всего, причина именно в этом. Здесь вы защищены гарантийными обязательствами и имеете право вернуть смартфон производителю для безвозмездного ремонта и замены аккумулятора.

. Если он увеличился в размерах незадолго после покупки смартфона – скорее всего, причина именно в этом. Здесь вы защищены гарантийными обязательствами и имеете право вернуть смартфон производителю для безвозмездного ремонта и замены аккумулятора. В то же время, и это третья причина, аккумулятор может быть поврежден. Например, такое может произойти вследствие падения смартфона и деформации корпуса и самой оболочки аккумулятора. В таком случае следует немедленно выключить телефон и обратиться в сервисный центр, ведь все может окончиться очень плохо. Вообще повреждение батареи может привести к возгоранию аппарата или даже взрыву.

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Возгорание и взрыв аккумулятора – это реальная угроза для вашего здоровья и имущества. Использование смартфона, планшета или любого другого гаджета со вздутой батареей действительно может привести к взрыву и самовозгоранию. В таких случаях следует немедленно отключить устройство, по возможности извлечь батарею, и обратиться в сервис.

Помните! Ваши смартфоны нуждаются в надлежащем уходе и эксплуатации. Тогда они смогут работать долго и безопасно и будут служить вам как надежный инструмент для работы и развлечений.



Кстати, ваши смартфоны скрывают сотни неочевидных функций, о которых вы можете не знать. Редакция 24 Техно расскажет вам о наиболее полезных из них, потому следите за нашими советами.