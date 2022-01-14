Когда наконец-то состоится старт ракеты для полетов на Луну: NASA озвучило сроки

Космическая экспансия человечества долгое время находилась в своеобразной стагнации, ведь мы застряли на околоземной орбите. Дальше летали только автоматические аппараты. Но вот пришло время, когда мы двигаемся дальше.

Правда, движение это происходит довольно медленно. Но его цель – человек на Луне, база на Луне и космическая станция возле Луны. Поскольку "Холодная война" прошла и у США некого догонять и перегонять в космосе, то и неудивительно, что программа "Артемида" движется медленно. Это, в частности, касается первого запуска ракеты-носителя Space Launch System. Этот тяжеловес должен отправлять астронавтов прямо на наш спутник.

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Вероятно, так будет выглядеть SLS в полете / Фото NASA SpaceFlight

Когда же состоится первый запуск

Первый запуск должен был состояться в 2021 году, но был перенесен на февраль 2022 года. Но потом снова произошел перенос старта на неопределенный срок – причиной этого стала неисправность в одном компьютере, которій контролирует работу двигателя RS-25.

Следующее "стартовое окно" для полета SLS на Луну "открывается" 12 марта и "закрывается" 27 марта. В NASA надеются, что именно в этом промежутке удастся совершить старт в рамках миссии Artemis-I и отправить космический корабль "Орион" на наш спутник в беспилотном режиме.

Планируется, что ракета-носитель будет установлена на стартовый стол на площадке №39B уже в феврале 2022 года, чтобы протестировать системы и провести "генеральную репетицию". Затем носитель снова вернут в цех вертикальной сборки.

Если SLS не удастся запустить в промежутке 12-27 марта, то следующее "стартовое окно" продлится с 8 по 23 апреля 2022 года.