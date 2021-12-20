В NASA решили перестраховаться относительно средств доставки экипажей на МКС, и поэтому "мир увидели" сразу два космических корабля: Dragon компании SpaceX и Boeing CST-100 Starliner от компании "Боинг". Пока первый успешно возит туристов и экипажи на МКС, последний "пасет задних" после единственного неудачного полета в конце 2019 года.

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Boeing Starliner готовится ко второму тестовому полету, который не состоится / Фото NASA Kennedy

Когда ждать запуска

Во время первого полета космического корабля Starliner был обнаружен ряд проблем, которые могли представлять угрозу людям и Международной космической станции. Специалисты занялись устранением недостатков, и второй тестовый полет (Boeing Orbital Flight Test-2) был запланирован на 30 июля 2021 года. В случае, если тогда не получится улететь, резервной датой было 3 августа 2021 года.

Но старт отменили. Сначала причиной стала внештатная ситуация после стыковки с МКС российского модуля "Наука", а затем и в "Боинге" решили отменять запуск, ведь были обнаружены новые проблемы с кораблем. Новая дата беспилотного тестового полета оставалась неизвестной.

Более того, она до сих пор остается неизвестной, но теперь объявили, что полет состоится не раньше мая 2022 года. И все же "Боинг" планирует произвести запуск до начала лета (вероятно, в мае). Такая ситуация стала возможной благодаря решению заменить служебный отсек (он присоединен к спусковому аппарату и отсоединяется перед его входом в атмосферу): старый отсек, который должен был лететь в Orbital Flight Test-2, будет заменен на отсек для первой пилотируемой миссии Crew Flight Test.

Теперь точная дата запуска будет зависеть от готовности корабля и графика на МКС. Если все пройдет успешно, то следующей должна быть тестовая пилотируемая миссия Crew Flight Test, и уже после этого Starliner будет сертифицирован для регулярных пилотируемых полетов. Поэтому, вероятнее всего, первая регулярная миссия корабля состоится не раньше начала 2023 года.