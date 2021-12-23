Бытует мнение, что до начала завоевательских и грабительских плаваний викингов мир о них почти не знал. Но находки свидетельствуют об обратном – еще до начала "эпохи викингов" (790-е годы нашей эры) велась активная торговля со скандинавами. А благодаря Солнцу нам теперь известна датировка.

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Стеклянные бусины, найденные во время раскопок в Рибе, Дания / Фото Phys

Раскопки и солнечная вспышка

Археологи производили раскопки в скандинавском городе Рибе, Дания. Во времена викингов там был мощный торговый порт, куда стекались товары почти со всего мира. Обнаруженные драгоценности там удалось датировать благодаря оригинальному методу – обнаружению солнечной вспышки. Ранее благодаря такому же методу удалось узнать точный год, когда викинги жили в Америке.

Такой метод датирования состоит в том, что когда уровень солнечной активности растет, могут происходить очень мощные солнечные вспышки. В результате этого в атмосфере Земли значительно увеличивается концентрация радиоактивного изотопа углерода под названием углерод-14. Он оседает, например, в деревьях и благодаря летним кольцам можно установить, когда это событие (событие Мияке) произошло.

Используя этот метод Мияке, ученые смогли узнать, когда в Рибе попали товары. Археологи обнаружили, что некоторые товары из Евразии и Африки начали появляться на рынках города еще в 750 году до начала "эпохи викингов".