Ученые рассказали, когда люди начали хранить вещи на память об умерших

Человек скучает по умершим друзьям и родственникам. Часто, чтобы помнить о потере мы храним какие-то вещи об умершем человеке. В новом исследовании рассказывается, как давно человечество делает это – хранит вещи на память об умерших.

В новом исследовании предполагается, что в доисторические времена иметь "предметы памяти" после смерти близкого человека было обычным делом. Исследование, проведенное Йоркским университетом, предполагает, что такие повседневные предметы, как ложки и точильные камни, хранились людьми Железного века как эмоциональное напоминание и "постоянная связь" с умершим.

Интересно 1500 гаджетов за первые три дня: Huawei Band 6 установил рекорд в Украине

Что такое Железный век? Это период в истории человечества, который характеризуется развитием металлургии и активного использования железных предметов. Началась железная эпоха около 1200 года до нашей эры и закончилась примерно в 340 году нашей эры.



Древний дом в Броксмуте, Шотландия, в стенах которого нашли "предметы памяти" / Фото Antiquity

Подробнее об исследовании

Исследование было сосредоточено на предметах повседневного обихода, которые принадлежали умершим или которыми пользовались умершие. Такие предметы родственники, возможно, не захотят использовать повторно, но выбросить их тоже не хотят.

В городке Броксмут, Шотландия, исследовали предметы повседневного обихода, которые используются для измельчения зерна. Также в стенах древних домов были найдены костяные ложки, которые могли быть помещены туда близкими, чтобы поддерживать связь с человеком, который умер.

Интересно Археологи узнали, как хоронили жертв чумы в Средневековье

В исследовании сравнивали это с современными примерами такого поведения, при этом особенно часто повторяется тема сохранения одежды умершего или старой обуви. Поэтому такие предметы ученые могут называть "эмоционально заряженным артефактом" – иногда ненужной вещью, которая для живого человека служит напоминанием об умершем.

Археологи склонны уклоняться от перенесения современных эмоций на общества в прошлом, но я считаю, что универсальность определенных эмоций действительно позволяет экстраполировать современный опыт на прошлое, даже если меняются особенности,

– говорит доктор Линдси Брюстер, автор исследования.

Согласно исследованию, которое было проведено в Великобритании, люди хранят "эмоционально заряженные артефакты" на протяжении 2 тысяч лет. Но вполне вероятно, что на самом деле эта цифра гораздо больше и неписаная традиция хранить вещи на память об умершем пришла к нам из еще более древних веков.