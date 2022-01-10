Ракета-носитель Ariane 6 должна заменить на службе Ariane 5. "Пятерка" эксплуатируется Европейским космическим агентством (ESA) с 1996 года и зарекомендовала себя как очень надежная ракета-носитель. Но теперь она морально и технологически устарела и ей на смену должен прийти новый носитель – "шестерка".

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Старт ракеты-носителя Ariane 5 с телескопом "Джеймс Уэбб" / Фото ESA

Когда полетит Ariane 6

Стефан Исраэль, генеральный директор Arianespace, сказал, что 2021 год для компании выдался очень удачным. Они провели 15 запусков, что для Европы довольно неплохо. Конечно, это меньше, чем, например, Китай или даже компания SpaceX, но в Европе этого достаточно. Тем не менее, ESA нуждается в новом носителе, который будет дешевле и технологичнее Ariane 5.

Стефан Израэль ожидает, что первый старт "шестерки" состоится уже во второй половине 2022 года. Это довольно оптимистичный взгляд, считая задержки во время разработки и перенос первого запуска со второго квартала 2022 года на "вторую половину 2022 года" без уточнения не то что даты, а даже месяца или квартала.

Также исполнительный директор Arianespace рассказал, что ожидает три пуска Ariane 6 в 2023 году, "до восьми пусков" в 2024 году и 10 – 12 запусков в 2025 году. Спрос на новейшую ракету в Европе вызван ростом космического европейского рынка. То есть большая доля заказов будет не только государственными, но и частными.