Когда китайцы высадятся на Луне

Китайская космическая экспансия набирает "обороты". На околоземной орбите Поднебесная закрепляется благодаря пилотируемой космической станции "Тяньгун". В далеком космосе активны автоматические аппараты, достигшие Марса и Луны.

До сих пор Китай успел осуществить уже несколько автоматизированных миссий до Луны. Ради того, чтобы заполучить больше научных данных и, вероятно, поразить мир, в Поднебесной совершили первую в истории посадку космического аппарата на обратной от Земли стороне Луны, а позже состоялся забор и доставка на Землю образцов лунного реголита. Также на спутник были доставлены два лунохода, один из них – на обратную сторону, он работает и поныне.

Читайте по теме Китай планирует запускать ракеты-носители с воды и уже создает для этого транспорт

Высококачественные фотографии с Луны, на которых видно развертывание роботизированной руки и пробоотборника / Фото National Astronomical Observatories of China

Нога китайца на Луне

Относительно года, когда тайконавты наконец окажутся на Луне, высказался инженер Ye Peijian. Мужчина работает в Лунной программе Китая и непосредственно принимал участие в реализации программы chang'e, во время которой были совершены несколько полетов к спутнику, посадка аппаратов, высадка луноходов и доставки на Землю реголита.

По словам специалиста, пилотируемую высадку на Луну Китая следует ожидать примерно к 2030 году. Мужчина отмечает, что такая миссия будет иметь особое значение для Поднебесной, ведь будет касаться национального престижа.

Я лично считаю, что до тех пор, пока продолжатся технологические исследования высадки на Луну с экипажем, пока страна будет определена, высадка на Луну тайконавтов вполне возможна до 2030 года,

– вещает Ye Peijian.

Следует отметить, что эти слова – не являются позицией Китая и не являются официальным заявлением от властей. Это – личное мнение специалиста.