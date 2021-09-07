Когда китайцы начали пить пиво: исследование

Алкогольные напитки – это важная составная часть общества. В древности алкоголь часто использовали для разнообразных ритуалов. Алкоголь составлял важную часть социально-культурных отношений. Пиво – один из старейших алкогольных напитков. Новые находки в южном Китае позволяют утверждать, что пиво там употребляли еще в глубокой древности.

Археологи проводили раскопки на территории провинции Чжэцзян, Китай. В результате этого было обнаружено захоронение возрастом около 9 тысяч лет. Исследовав его, ученые обнаружили многочисленные археологические артефакты. В них входят и керамические сосуды, в которых хранилось пиво и другие алкогольные напитки. Находка делает Китай одним из древнейших мест на планете, где зафиксировано употребление пива.

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Горшки, в которых хранили пиво / Фото PLoS ONE

Подробнее о находках в древнем кургане

Горшки были обнаружены в насыпи, окруженном рвом. Ширина рва составляет 10 – 15 метров, глубина составляет 1,5 – 2 метра. Жилых зданий на участке археологических раскопок ученые не обнаружили.

В Кургане находились два человеческих скелета и несколько глиняных ям с керамической посудой. Керамика имеет росписи и абстрактные узоры. В этом заключается еще одно важное открытие, ведь найденная керамическая посуда, вероятно, является одними из старейших обнаруженных разрисованных керамических изделий в мире.

Ученые проанализировали найденную посуду и обнаружили химические свидетельства брожения в ней рисового пива.

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Употребляли ли китайцы пиво регулярно

Вероятно, что нет. Ведь процесс "одомашнивания" риса в этой области продолжался в течение периода 10 – 6 тысяч лет назад. Выращивание риса тогда было трудным процессом. Поэтому пиво точно не было распространенным напитком.

Археологи считают, что пиво и другой алкоголь употреблялось лишь во время ритуалов. Например, чтобы провести покойников в загробный мир.