Учитывая, что масса Земли составляет 5,97 миллиарда триллионов тонн, потеря массы через деятельность людей кажется очень мизерной – несколько сотен тонн в год. Земля может терять массу даже из-за радиоактивного распада в ядре планеты – это около 160 тонн в год.

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Земля / Фото Quora

Насколько меняется масса Земли

Кроме деятельности человека и радиоактивного распада, Земля теряет массу в результате того, что газы под действием солнечной энергии испаряются в космическое пространство. Например, одного лишь водорода мы ежегодно теряем 95 тысяч тонн.

Но Земля и приобретает массу благодаря падающим метеоритам и космической пыли, что составляет около 40 тысяч тонн в год.

Теряем мы больше, чем приобретаем. Но, учитывая собственную массу планеты, Земле понадобится 120 тысяч триллионов лет, чтобы испариться полностью при нынешней скорости потери массы. Это больше, чем возраст Вселенной, поэтому бояться нам нечего.