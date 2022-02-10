Когда динозавры превратились в птиц

Многие считают, что динозавры вымерли 66 миллионов лет назад. Однако это не совсем так, ведь современные птицы – это эволюционировавшие динозавры. Но когда наступил тот момент, когда птица стала птицей?

Чтобы понять, какое отношение имеют птицы к динозаврам, вспомните летучих мышей. Эти рукокрылые летуны – млекопитающие, как люди, лошади, коты или капибары. Так же и птицы – это такой странный видоизмененный тип динозавров, которых эволюция "решила" наделить средствами для полета (хотя и не всех).

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Вероятно, именно так выглядел археоптерикс / Фото DK Find Out

Когда возникли птицы

Птицы – это результат эволюции велоцирапторов, являвшихся родом небольших хищных динозавров. Старейшая известная находка динозавра с крыльями, археоптерикса, датируется 150 миллионами лет назад. Это животное, вероятнее всего, могло летать, используя взмахи оперенных крыльев. Размер этого пернатого динозавра был не слишком велик – примерно как у современного голубя.

Следует учитывать, что археоптерикс уже был хорошо сформирован 150 миллионов лет назад, а значит, пережил долгий эволюционный процесс. Поэтому ученые предполагают, что первая птица могла подняться в воздух еще 170 миллионов лет назад.

Также может оказаться, что динозавры были теплокровными и могли иметь достаточно яркую окраску.