Уже совсем скоро игроки вновь смогут приобрести игру для PS4. Sony согласилась возобновить игру – Cyberpunk 2077 вернется в PlayStation Store 21 июня.

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Возвращение Cyberpunk 2077

Об этом рассказал представитель Sony журналистам тематического ресурса Polygon. А потом и представители CD Projekt Red сделали официальное заявление.

При этом Sony отметила, что в игре все еще наблюдаются проблемы с производительностью на PS4, поэтому Sony рекомендует играть на PS4 Pro или PS5.

Обратите внимание. Если у пользователя уже куплена цифровая версия игры, ее можно повторно загрузить. В этом случае загрузится оригинальная версия 1.00 без обновлений и патчей.

Напомним, игра вышла 10 декабря 2020 года, однако через неделю была удалена с PS Store из-за проблем с производительностью, графикой и многочисленных багов. Как впоследствии объяснил глава PlayStation Джим Райан, Sony не хотела продавать игру, которая могла дать геймерам негативные впечатления. CD Projekt в дальнейшем неоднократно заявляла, что находится в постоянном контакте с Sony по поводу возвращения игры в PS Store.