Clubhouse является одной из самых обсуждаемых соцсетей за последнее время. Правда, приложение доступно только для владельцев iPhone. Эксперты говорят, что пользователям смартфонов на Android еще придется подождать соцсеть.

Сколько ждать выхода Clubhouse на Android рассказал один из основателей соцсети Пол Дэвисон во время разговора в том же Clubhouse.

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Он отметил, что их команда усиленно работает над Android-приложением, но на подготовку уйдет еще несколько месяцев. Поэтому не стоит ждать выхода этого приложения раньше лета.

Кстати, отсутствие версии для Android создает проблемы не только для пользователей. Недобросовестные разработчики начали создавать свои копии и клоны Clubhouse. Поэтому страдает репутация сервиса.

Обновление Clubhouse

Вместе с тем компания работает над другими улучшениями сервиса. Сейчас основная лента в основном наполнена комнатами из других стран и часто на иностранных для пользователя языках. Это планируют исправить, поработав над локализацией.

Также должны улучшить настройки уведомлений, рекомендации комнат и тому подобное.

Еще одно важное обновление касается системы приглашений – ее планируют совсем отменить. Кстати, одна из причин, почему сервис приобрел такую популярность – его эксклюзивность, получить доступ к соцсети можно только по приглашению друга, у которого уже есть профиль. Более того, украинцы даже умудрились продавать эти “инвайты”.