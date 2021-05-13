Ни ядерное оружие, ни столкновение с кометой и астероидом не разрушат Землю. Наша родная планета – достаточно "крепкий орешек", который в прошлом смог пережить удар другой планеты размером с Марс, которая называлась Тейя. Но Солнце – это совсем другое дело. В будущем именно оно поглотит Землю.

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Столкновение Тейи и Земли в воображении художника / Фото Extreme Tech

Как Солнце уничтожит Землю

В будущем наша звезда начнет увеличиваться, переходя в стадию красного гиганта. Параллельно с этим переходом будет снижаться масса Солнца. Поэтому орбита Земли тоже немного увеличится. Меркурий и Венера, которые расположены ближе к Солнцу, будут им поглощены.

Кроме расширения и потери массы, Солнце станет холоднее. Но это не спасет Землю, ведь расстояние между светилом и планетой значительно уменьшится. Поверхность Земли раскалится, превратившись в океан лавы. Луна будет разорвана на куски, которые упадут на Землю.

Текущая теория предполагает, что новая орбита не будет достаточно большой, чтобы Земля могла избежать взаимодействия с нижним слоем атмосферы Солнца, которое расширяется. Это означает, что Земля, вероятно, испарится растущей звездой,

– рассказал астрофизик из обсерватории "Джодрелл Бэнк" Аластер Ганн.

Другие расчеты показывают, что Солнце в процессе расширения достигнет радиуса 1,2 астрономических единицы, что почти на 30 млн километров больше, чем сегодняшнее расстояние от Земли до Солнца. Поэтому звезда может просто поглотить нашу планету.

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Когда нам ждать эти события

Спать можно спокойно. По разным оценкам, водорода в ядре Солнца осталось примерно на 6,4 миллиарда лет. Только, когда он выгорит, начнется необратимый процесс преобразования звезды в красного гиганта.

Но даже после выгорания водорода, пройдет не один миллион лет, прежде чем Земля станет непригодной для жизни.