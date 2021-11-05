Когда человек заселил Испанию

Человечество долго и неравномерно проводило экспансию мира. Это и понятно, ведь у древних людей не существовало цели "покорить и заселить". Поэтому интересно узнать, куда и когда пришли наши предки.

Например, оказывается, что центральные регионы Пиренейского полуострова человек заселил, возможно, позже, чем Америку, хотя первые люди современного типа пришли в Иберию около 43 тысяч лет назад. Да еще и произошло это прямо посреди последнего ледникового периода. К такому решению пришли ученые после археологических раскопок в пещере Peña Capón, Испания.

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Динамика заселение людьми Иберии / Фото Scientific Reports

Подробнее о древних колонистах

В пещере Peña Capón раскопки проводят с 2015 года. Археологический памятник расположен у реки. В осадочном слое найдены многочисленные артефакты древних охотников-собирателей. Вероятно, что пещера давала прибежище людям уже 26 100 лет назад. Но жили они там по сезонам, во время охот, а в пещере обрабатывали подстреленных зверей.

Причина, почему центр полуострова долго оставался незаселенным, проста – там было некомфортно и холодно. Но почему-то, около 26 тысяч лет назад, люди решили осесть в центральных регионах, хотя тогда был пик ледникового максимума, и на новозаселенных землях была тундра.

Но вполне вероятно, что люди пришли туда гораздо раньше. На это намекает значительный разрыв в годах первого свидетельства жизни человека на побережье (43 тысяч лет назад) и первой стоянки в центральных регионах (Peña Capón, 26 тысяч лет назад). Ученые уверены, что такой разрыв свидетельствует не о том, что людей не было в центре Иберии, а о том, что просто не осталось свидетельств этого (или они еще не найдены).