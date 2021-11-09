Фолклендские острова расположены в южной части Атлантического океана и являются важным промежуточным пунктом для кораблей, курсирующих через пролив Дрейка. От "большой земли", Южной Америки, острова отделяет около 500 километров океана. Но оказалось, что это может быть не преградой для коренных жителей Огненной Земли.

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На Фолклендские острова претендует Аргентина, хотя сегодня они принадлежат Великобритании / Фото Wikipedia

"Доевропейская" эпоха на островах

Уверенность в том, что древние жители Южной Америки могли преодолеть около 500 километров океана и достичь островов существует потому, что были найдены интересные артефакты. Например, были обнаружены кости животных, которые были осторожно сложены кучками. Возле кучек были найдены каменные орудия труда, которые использовались древними жителями Южной Америки.

Еще одним свидетельством регулярных посещений огнеземельцами Фолклендских островов – это пожары и их интенсивность. Ученые проанализировали накопления древесного угля в почве и обнаружили, что его количество растет в 150 году нашей эры, в 1410 году и в 1770 году. Последняя дата совпадает с началом заселения островов европейцами.

Не забыли ученые и о единственном сухопутном млекопитающем островов – вымершей фолклендской лисе. Люди уничтожили ее в XIX веке. Проанализировав найденные кости лисы, которая жила до появления европейцев, ученые узнали ее рацион. Оказалось, что животное ело преимущественно морских львов и морских котиков. Странность здесь в том, что небольшая фолклендская лиса никак не могла их поймать. Поэтому вполне вероятно, что она доедала остатки добытых людьми животных. Для огнеземельцев морские львы и морские котики были привычной добычей.

Отдельным вопросом является история появления фолклендской лисы на островах. Вероятно, что она попала туда благодаря людям. Но это спорный вопрос, ведь древнейшие кости лисы датируются 3450 годом до нашей эры.

На основе собранных данных ученые предположили, что коренные народы Южной Америки никогда не жили на Фолклендских островах, однако регулярно их посещали для, вероятно, охоты. Больше всего путешествий, по мнению ученых, произошло с 1275 по 1420 годы.