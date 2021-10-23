Когда человек приручил лошадей: ученые раскрыли тайну

Развитие человека в разных регионах шло разными путями. Где-то человек осел в городах и селах, начав вести восстановительное хозяйство. А где-то люди продолжали кочевать, избрав для этого степи. А чтобы удобно там передвигаться – нужен подходящий транспорт. Лошади для этой работы подошли как никто другой.

Первые свидетельства одомашнивания лошадей появляются на территории современного Северного Казахстана. Там обнаружили свидетельства попыток приручения животных, которые произошли около 5500 лет назад. Но попытка была неудачной и те лошади не являются предками современных лошадей. Поэтому, чтобы обнаружить, когда человек поставил лошадей себе на службу, группа ученых секвенировала ДНК из остатков около 300 лошадей со всей Европы. Оказалось, что животных приручили около 4200 лет назад на Северном Кавказе.

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Карта одомашнивания лошадей и среды обитания тарпанов и лошадей Пржевальского / Фото Nature

От Кавказа и по всему миру

Приручение лошадей значительно повлияло на то, как человек передвигался и на какие расстояния, лошади повлияли на ведение военных действий, повлияли на образ жизни целых народов. Характерно то, что после одомашнивания у лошадей появились генетические адаптации к этому, например, сильная спина и менее гоноровый характер.

Древние одомашненные лошади постепенно вытеснили всех остальных и являются прямыми предками всех современных лошадей. Ученые, исследуя геномы лошадей, обнаружили многочисленные совпадения именно на территории современного Северного Кавказа. То есть, именно оттуда происходят все современные лошади. Интересно то, что до приручения человеком, в мире существовало огромное генетическое многообразие среди этих животных. Но после одомашнивания все это многообразие "задавил" ген современной лошади.

Как только произошло приручение человеком, ситуация резко изменилась. Красочная карта превратилась в один сплошной цвет,

– рассказывает о падении генетического разнообразия руководитель исследования Людовик Орландо.

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После приручения прошло всего лишь около 500 лет – и современный конь распространился на значительную часть Старого света: от Египта до Китая. В то же время, как говорится в исследовании, наблюдалась своеобразная животная "демографическая революция" – лошадей массово разводили для различных целей. Их использовали на полях, для путешествий, для добывания мяса и молока и, конечно, в боевых действиях.