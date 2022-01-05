Когда человечество полетит к одному из самых отдаленных объектов Солнечной системы

Солнечная система состоит из множества объектов различных форм и размеров. Некоторые из них настолько отдалены от звезды, что год там длится тысячи лет. И, конечно же, нам интересно их посетить.

Карликовая планета Седна была открыта в 2003 году. Объект имеет диаметр 965 – 1 060 километров. Точнее определить трудно из-за огромной удаленности к планете. Седна имеет очень вытянутую орбиту и ближе всего подлетает к Солнцу (перигелий) на расстояние 76,19 астрономических единиц. В самой отдаленной точке орбиты (афелий) карликовая планета удаляется от звезды на примерно 937 астрономических единиц. Год Седны – это 11 390 земных лет.

Перигелий – это ближайшая к Солнцу точка орбиты. Афелий – самая отдаленная от Солнца точка орбиты. Астрономическая единица – единица расстояния, которая равняется среднему расстоянию от Земли до Солнца, примерно 149,6 миллиона километров или 8,3 световых секунды.

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Сравнение орбиты Седны с орбитами Плутона и Нептуна / Фото Википедии

Полет к Седне автоматического аппарата

Чтобы понять, как далеко расположена от Солнца Седна, нужно с чем-то сравнить. Здесь прекрасно подойдет самая отдаленная известная планета Солнечной системы, Нептун, и всем известная карликовая планета Плутон.

Нептун в афелии, самой отдаленной точке орбиты, отдаляется от Солнца на 30,33 астрономические единицы. Это равняется примерно 4 миллиардам 537 миллионам 303 тысячам километров.

Плутон в афелии отдаляется от Солнца на 49,3 астрономические единицы. Это составляет примерно 7 миллиардов 375 миллионов 175 тысяч километров.

Седна в перигелии сближается с нашим светилом на 76,19 астрономических единиц. Это равняется примерно 11 миллиардам 397 миллионам 861 тысяче километров.

В афелии Седну "заносит" на 937 астрономических единиц от Солнца – более 140 миллиардов километров.

Эта небольшая карликовая планета в 2076 году достигнет перигелия, поэтому, считают некоторые специалисты, перед этим мы будем иметь удобные моменты для запуска зондов – автоматических межпланетных станций (АМС). Первое такое "пусковое окно" состоится в 2029 году, следующее – в 2034 году.

Учитывая гигантское расстояние, без гравитационных маневров возле других планет не обойтись. К счастью, человечество имеет немалый опыт "кражи энергии" у других космических тел. Много аппаратов регулярно совершают такие маневры, чтобы получить нужное ускорение или уменьшить скорость, не используя ценное топливо.

Два аппарата программы Voyager ("Вояджер") совершили несколько поочередных гравитационных маневров возле планет-гигантов. Это придало им ускорение, которое позволило ( по состоянию на 5 января 2022 года) отдалиться от Солнца на 155 и 129 астрономических единиц. Путешествуют аппараты уже более 44 лет.

Согласно некоторым расчетам, запуск зонда в 2029 году потребует гравитационных маневров у Венеры, Земли и Юпитера. Это приведет АМС к Седне за 20 лет полета. Также возможна 30-летняя траектория полета, которая является лучшей, ведь корабль будет иметь меньшую скорость полета относительно карликовой планеты.

Кстати, на орбиту вокруг Седны, как можно было понять, аппарат выйти не сможет, ведь относительная скорость будет составлять около 13,7 километра в секунду. Чтобы затормозить примерно до 0,5 километра в секунду (меньше второй космической скорости для Седны), требуется слишком много топлива, которое, вероятно, не сможет взять борт. Поэтому 20 – 30 лет полета закончатся коротким исследованием Седны с пролетной траектории, как это было с Плутоном в 2015 году.