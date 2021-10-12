Когда в Центральной Америке появились домашние животные: исследование

Одомашненные животные стали неотделимой частью человечества. Они обеспечивали нас мясом, молоком, мехом, кожами, помогали охотиться и защищаться. Особое место среди всех животных занимают собаки, с которыми у человечества образовался симбиоз. Но когда собаки и другие животные были одомашнены в Центральной Америке до сих пор оставалось неизвестным.

В 1990-х годах на территории провинции Гуанакасте, Коста-Рика, проводили раскопки. Археологи нашли останки животных позднего плейстоцена: гигантский конь Equus sp, глиптодон (гигантский броненосец) и мастодонт. Но среди костей этих представителей древней фауны ученые нашли нижнюю челюсть, как тогда подумали, койота. Проблема заключалась в том, что койоты здесь появились не раньше XX века нашей эры.

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Найденная во время раскопок нижняя челюсть / Фото Phys.org

Койот или собака

Присутствие людей в плейстоцене на территории Центральной Америки было подтверждено многочисленными находками. Но оставалось непонятным, когда именно они смогли одомашнить животных. Известно, что около 10 тысяч лет назад собаки жили рядом с людьми у Берингова пролива, на Аляске. Вероятно, они прибыли вместе с азиатскими колонизаторами.

Тщательно исследовав найденную челюсть, ученые приняли решение, что этот фрагмент черепа принадлежит не койоту, а собаке. Об этом свидетельствует форма зубов, которые у койота отличаются, хотя два животных и являются сородичами.

Таким образом, говорят ученые, на территории Коста-Рики нашли древнейшую одомашненную собаку Америки. Животное жило рядом с людьми 12 тысяч лет назад. В дальнейшем Оксфордский университет планирует провести дополнительные тесты, в том числе и генетические.