Книжный рынок России испытывает проблемы: в дефиците основные компоненты

Издательский рынок России погружается в депрессию. Дело не только в том, что западные авторы стали запрещать печать своих книг. Уже сейчас ощущается острая нехватка материалов. И проблемы будут только нарастать.

Времена, когда российский книжный рынок преобладал над украинским, проходят. Тамошним издателям, вероятно, придется забыть о больших тиражах и прибылях. 24 канал разбирался в очередном дефиците.

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Дефицит, дефицит и еще раз дефицит

В настоящее время российские типографии ищут пути преодоления нехватки мелованной бумаги и красок.

Первый в основном импортируется. На Европу приходилось до 70 процентов всех поставок. Основным поставщиком мелованной бумаги в Россию из стран ЕС являлась Финляндия (42% всего импорта). За ней следовали Германия (10%) и Швеция (8%).

Теперь же в ЕС запретили ввоз этого материала на территорию оккупанта, что повлияет на всю книжную индустрию.

Запасов, сделанных еще до начала активной фазы войны, хватит на два-три месяца. А дефицит, по данным российского Минцифра, пока оценивают в 40 процентов того, что нужно. Как именно проводились расчеты, неизвестно, но вряд ли им можно доверять, зная о склонности российских властей ко лжи и умаления проблем.

. Меловая бумага традиционно используется для самых дорогих и качественных изданий с иллюстрациями, требующими высокой цветопередачи, а также газетной и журнальной продукции, рекламы. На такую ​​бумагу приходится около трети выпускаемых Россией книг.

В этих условиях книжной индустрии придется использовать местные сорта офсетной бумаги, которую страна пока производит сама в достаточном количестве, или замещать дефицит, переориентировавшись на импорт из других регионов, прежде всего из Китая. Однако, по данным пропагандистов издания "Коммерсант", их продукция на 80-100 процентов выше. По итогам 2020 года доля Китая по всему импорту мелованной бумаги составила 16 процентов.

Сама же Россия также производит мелованную бумагу, однако занимаются этим всего два предприятия и они могут покрыть только 15 – 20 процентов рынка.

Россия монохромна и не очень

Однако если о замещении европейской бумаги китайской еще можно говорить, то рассчитывать на китайские краски Россия вряд ли может.

В список товаров, запрещенных для импорта в соответствии с пятым пакетом санкций, вошли краски для печати.

Издатели надеются, что хотя бы часть поставщиков продолжит отгружать краски по старым контрактам, которые заключались заранее, в противном случае складских запасов краски для печати книг хватит на два месяца. Если получится доставить уже заказанные – на четыре месяца.

Найти альтернативу Европе быстро не удастся, считают издатели.

Что интересно, речь идет не только о цветных красках, но и о черной и белой. Под санкциями оказалась даже так называемая ролевая краска, используемая в сегменте массовой литературы – черно-белые книги тиражом до 1 тысячи экземпляров.

В целом из-за новых санкций ожидается серьезное повышение цен в производстве книг и исчезновение премиальных материалов, в том числе лаков.

После расшифровки всех кодов, указанных в списке санкций, можно сделать вывод, что запрещен ввоз из ЕС почти всех красок для полиграфии, в этом смысле книги, газеты и журналы нельзя разделять,

– говорит генеральный директор полиграфического комплекса "Пушкинская площадь" Михаил Баков.

Как пишет "Коммерсант", дилеры будут искать аналоги в Китае, Южной Корее и Турции, но срок доставки заказа в лучшем случае составит два-четыре месяца. Даже если поставщики будут действовать очень быстро, к концу июля типографии остановятся.

. Пятый пакет санкций, опубликованный Советом ЕС 8 апреля, кроме красок и мелованной бумаги, запретил и другие материалы и оборудование: немелованная бумага, используемая для печати или других графических целей, картон, оборудование для производства целлюлозы и обработки бумаги или картона; также переплетные машины, оборудование для флексографии, офсетной, высокой и глубокой печати. При этом многие зарубежные производители материалов для печати уже остановили поставки в Россию по собственной инициативе.