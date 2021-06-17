Шесть отличий Windows 11 от Windows 10: какой будет новая операционная система

Microsoft анонсирует Windows 11 на специальном мероприятии 24 июня. За несколько дней до этого события в интернете появился ISO-образ предполагаемой бета-версии Windows 11, благодаря чему стало известно больше информации о будущей ОС от Microsoft. На основе имеющихся данных уже можно выделить семь больших изменений, которые ждут пользователей в Windows 11.

Абсолютно новое меню »Пуск»

Одним из существенных изменений в новой ОС является переделанное меню »Пуск», из которого исчезли устаревшие живые плитки, введенные еще в Windows 8. По умолчанию меню »Пуск» теперь располагается в центральной части панели задач, так же, как и в Windows 10X, разработка которой была прекращена.

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При необходимости меню »Пуск» можно вернуть в более привычное место в левом углу панели задач.

Само меню »Пуск» стало выглядеть проще. В нем отражаются установленные приложения, часто используемые программы и др. Возможно, меню »Пуск» стало выглядеть менее зрелищно, как в прошлые годы, но оно явно стало значительно функциональнее.



Новое меню »Пуск» Windows 11 / Фото Mark Hachman

Обновленная функция прикрепления окон

В Windows 11 улучшили инструмент прикрепления окон, который позволяет группировать окна удобным образом, благодаря функции FancyZones. Microsoft фактически перевел данный инструмент на новый уровень. Теперь при наведении курсора мыши на значок »Развернуть окно» в верхнем правом углу пользователь может выбрать один из предложенных вариантов группировки и организации приложений.



Новая группировка окон в Windows 11 / Фото Mark Hachman

Этот инструмент интегрирован во все оконные приложения, благодаря чему пользователям будет проще организовывать рабочее пространство.

Упрощенная панель задач

Неотъемлемой частью интерфейса является обновленная панель задач, которая состоит из набора небольших значков. В Windows 10 значительная часть панели задач отдавалась инструменту поиска, тогда как в Windows 11 все значки сгруппированы вместе и имеют одинаковый размер.



Обновленная и лаконичная панель задач / Mark Hachman

Отсутствие Cortana

В Windows 11 разработчики окончательно избавились от встроенного голосового помощника Cortana, который покинул еще предыдущую систему. Как минимум его больше не видно на панели задач. Cortana все еще присутствует в виде отдельного приложения, который можно использовать в случае необходимости. В тестовой сборке Windows 11 приложение Cortana хоть и запускается, но работает некорректно.

Возвращение виджетов

В Windows 11 вернутся виджеты, которые сейчас выглядят как большая боковая панель, что занимает довольно много места. Она используется для демонстрации новостей и контента в соответствии с интересами пользователя. Трудно сказать, как будут выглядеть виджеты в будущем, но то, что сейчас в Windows 10 – довольно спорное решение.



Новые виджеты / Фото Mark Hachman

Новые значки и настройки интерфейса

Одним из важных изменений является обновленный пользовательский интерфейс, что разрабатывается под кодовым названием Sun Valley. Закругленные углы окон, переделанные системные значки и многое другое станут доступны в Windows 10 с выходом обновления, релиз которого должен состояться осенью. В меню персонализации также есть наборы новых обоев для рабочего стола.



Новый интерфейс пользователя / Фото Mark Hachman

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Что не изменилось

В тестовой сборке Windows 11 не было выявлено каких-либо изменений в плане поддержки приложений или ограничений на использование 32- и 64-битных версий софтверных продуктов. Создается впечатление, что основная работа была проделана именно с интерфейсом, тогда как в функциональном плане мало что изменилось.

В любом случае, до официального мероприятия, посвященного Windows, осталось всего несколько дней. Уже 24 июня Microsoft должна прояснить многие вопросы относительно будущего своей операционной системы.