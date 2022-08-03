В начале года биологи Гавайского университета заявили о начале шестого массового вымирания. Тогда они подсчитали, что за последние несколько сотен лет с лица Земли исчезли до 13 процентов всех известных видов живых существ. Теперь к схожим выводам пришли и в Японии: там не только предупредили о самом процессе, но и очертили его причины и последствия.

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Массовое вымирание: чего ждать

Наша планета уже пять раз переживала масштабные исчезновения видов за последние 540 миллионов лет, хотя есть данные, что первого такого вымирания, возможно, не было. Как бы там ни было, но ученые говорят, что массовые вымирания происходят после изменений климата, будь то сильное потепление или резкое похолодание, вызванное астероидами или вулканической активностью. Экосистемы просто не успевают приспособиться к новым условиям так быстро – для этого им нужен постепенный процесс эволюции и адаптации, который порой занимает тысячелетия.

По подсчетам Кайхо, с одной стороны новое массовое вымирание должно быть слабее двух предыдущих. Он говорит, что количество вымерших видов зависит от масштабов изменений климата: чем сильнее растет или падает температура на планете, тем больше животных и растений исчезает.

Самые масштабные вымирания происходили, когда температура падала примерно на 7 градусов или повышалась примерно на 9 градусов Цельсия. Предварительные оценки климатологов предполагали, что для нового массового вымирания будет достаточно повышения температуры на 5,2 градуса, что приведет к гибели большинства морских организмов. По последним прогнозам, к концу XXI века глобальное потепление может привести к повышению температуры поверхности на 4,4 градуса.

Климатолог отмечает, что потепление на 9 градусов не произойдет по крайней мере до 2500 года – и это самый плохой сценарий. Однако он отмечает, что исчезновение видов уже началось. Предсказать, сколько их мы можем потерять навсегда, трудно. Наибольшее массовое вымирание на Земле продолжалось в течение 60 тысяч лет и унесло жизни 95% тогдашних видов.