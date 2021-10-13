Симранпал Сингх воспользовался случаем и купил смартфон по цене ниже, чем обычно. При этом он выбрал опцию доставки Open Box Delivery – когда курьер открывает посылку сам на глазах клиента. Именно это и спасло от потери денег.
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Мыло вместо iPhone 12
Когда коробку открыли, в ней, вместо iPhone 12, лежало два куска мыла. Конечно же, Симранпал отказался от получения товара и обратился в службу поддержки. Та в результате признала заказ "неудачным" и отменила его.
Обманутый клиент разместил видео в интернете, после чего стало известно, что это не единственный случай.
Процесс распаковки смартфона: видео
Смартфон стоил 675 долларов. Магазин полностью компенсировал расходы.
Заказывал ли Симранпал Сингх еще один iPhone в этом же магазине, неизвестно.