Хлорофилл – это зеленый пигмент, способствующий процессу фотосинтеза у организмов. Считается, что процесс фотосинтеза являлся фундаментальным шагом в эволюции эукариот, обеспечив их "дармовой" энергией. Поэтому понимание, когда именно на Земле появилась возможность получать такую энергию – это важный шаг в понимании эволюции.

Интересно The Wall – безграничный футуристический дисплей для бизнес-потребностей

Исследуемые образцы окаменелых водорослей Arctacellularia tetragonala / Фото Nature Communication

Хлорофилл в древнейших водорослях

Понять то, как развивалась жизнь, например, миллиарды лет назад – очень сложно. Дело в том, что окаменелостей из тех давних эпох мало, ведь время беспощадно разрушает остатки организмов. Поэтому открытие в Демократической Республике Конго окаменевших водорослей Arctacellularia tetragonala, которым около миллиарда лет, представляет собой большую ценность.

Уже сам факт того, что миллиард лет назад существовали водоросли может многое поведать нам об эволюции. А недавние исследования показали, что остатки Arctacellularia tetragonala имеют яркие свидетельства наличия хлорофилла, а следовательно они были фотосинтезирующими организмами.

Нам удалось найти продукты распада хлорофилла, из чего можно заключить, что Arctacellularia tetragonala была фототрофным эукариотическим организмом, одной из древнейших многоклеточных водорослей, природа которой не вызывает сомнений,

– говорят исследователи.

Хлорофилл или свидетельство его существования, находящегося в толщах пород называется геопорфирином. Их находили и раньше, что могло дать подсказку о существовании фотосинтезирующих организмов в прошлом. Но до сих пор ни разу не удавалось обнаружить геопорфирин внутри окаменевшего живого организма такого возраста.

Побочный продукт фотосинтеза – выделение кислорода. Поэтому открытие хлорофилла в Arctacellularia tetragonala может помочь понять, когда атмосфера Земли наполнилась этим ценным для нас элементом и какова была интенсивность увеличения (или уменьшения) его доли по сравнению с другими газами.