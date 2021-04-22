Разные версии клавиатуры отличаются количеством клавиш и оснащением. Рассказываем, чем особенна каждая из них.

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Характеристики Magic Keyboard

Более продвинутая версия iMac с восьмиядерным графическим процессором будет комплектоваться новой Magic Keyboard с дактилоскопическим сенсором Touch ID.

Клавиатура базовой модификации не имеет дактилоскопического сенсора.

Чтобы укомплектовать базовый iMac новой Magic Keyboard с Touch ID придется доплатить 50 долларов.

Обе версии клавиатуры лишены цифрового блока.



Magic Keyboard в варианте с блоком клавиш и сканером отпечатков пальцев / Фото Apple

Тем, кому выделенный блок клавиш с цифрами все же необходим, Apple предлагает третий вариант – модель Magic Keyboard с цифровым блоком. Она существует только в модификации с Touch ID.

Чтобы укомплектовать ней базовую версию iMac придется доплатить 80 долларов.

Чтобы добавить увеличенную клавиатуру к более продвинутой модели, нужно будет выложить дополнительные 30 долларов.

Все новые клавиатуры полностью совместимы со всеми компьютерами на базе M1. Они без проблем будут работать и с Mac на базе процессоров Intel. Однако Touch ID не будет совместим с такими компьютерами.

На данный момент розничная стоимость новых клавиатур пока неизвестна, как и то, когда их можно будет приобрести отдельно от iMac.