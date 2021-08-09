Лавовые трубки – это туннели в застывших лавовых потоках. Они образуются вследствие неравномерного охлаждения лавы. Длина таких тоннелей может достигать многих километров. Лавова трубка Умм-Джирсан удивила ученых, когда в ее глубине обнаружили тысячи костей нескольких десятков видов животных. Эти кости накапливались в лавовых туннелях в течение последних 7 тысяч лет.



А. Спуск к западному входу; В. Западный вход; С и D. Камеры с костями / Фото Archaeological and Anthropological Sciences

Туннели и кости: как гиены тысячи лет строили "кладбище диких животных"

Десятки тысяч различных костей были обнаружены учеными в рамках исследования по отслеживанию миграций людей и животных через Аравийский полуостров в древности. Проект называется Palaeodeserts.

В лавовых трубках ученые нашли кости даже людей, которых съели гиены. Кроме человеческих остатков, в тоннелях обнаружили кости более 40 видов животных:

Лошадей.

Ослов.

Крупного рогатого скота.

Верблюдов.

Коз.

Разнообразных грызунов и других животных.

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После проведения анализа копролитов (окаменелых экскрементов) ученые поняли, что лавовые туннели использовались 3-мя видами гиен: полосатой, пятнистой и бурой. Эти хищники использовали лавовые трубки в течение около последних 7 тысяч лет.

Ученые продолжают анализировать кости и другие находки. Может оказаться, что гиены использовали трубки еще дольше.

Более того, такое количество костей древних животных позволит лучше изучить экологию древнего мира.