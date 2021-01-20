KIVI представила лимитированную серию телевизоров для украинского рынка
В 2020 году компания KIVI выпустила свой миллионный телевизор. По этому случаю производитель выпустил для Украины ограниченную партию устройств (1000 штук) с применением технологии производства дисплеев на квантовых точках – QDOT.
В 2021 году компания планирует выпустить еще 500 тысяч новых телевизоров. А уже в 2022 году эту цифру хотят увеличить до 2 миллионов. Об этом рассказал вице-президент KIVI по маркетингу, персоналу и трансформации бизнеса Сергей Венгер, сообщает 24 канал.
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Что известно о лимитированную серию
Телевизоры на квантовых точках получили расширенную палитру цветов и повышенными показателями максимальной яркости. Это делает изображение на экране более выразительным.
KIVI представила лимитированную серию телевизоров / Фото Пресс-служба KIVI
Телевизоры KIVI на квантовых точках будут представлены в трех различных диагоналях:
- 49 дюймов,
- 55 дюймов,
- 65 дюймов.
Они получат соответствующую маркировку 49U720SU, 55U720KB и 65U720KB.
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Все модели работают под управлением операционной системы Google Android TV 9. При этом уже в этом году они обновятся до версии Android TV 11.
Что такое QDOT?
Это технология, предусматривающая использование пленки с квантовыми точками между LED подсветкой и слоем жидких кристаллов. Это позволяет отображать базовые цвета (RGB) с повышенной яркостью. QDOT была разработана американской компанией Nanosys и должно улучшить цветовую гамму, яркость и контрастность экрана.
Цены
Рекомендованные розничные цены для моделей лимитированной серии будут составлять:
- Модель 65U720 – 21 999 гривен,
- 55U720 – 16 799 гривен,
- 49U720 – 14 699 гривен.
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