В 2020 году компания KIVI выпустила свой миллионный телевизор. По этому случаю производитель выпустил для Украины ограниченную партию устройств (1000 штук) с применением технологии производства дисплеев на квантовых точках – QDOT.

В 2021 году компания планирует выпустить еще 500 тысяч новых телевизоров. А уже в 2022 году эту цифру хотят увеличить до 2 миллионов. Об этом рассказал вице-президент KIVI по маркетингу, персоналу и трансформации бизнеса Сергей Венгер, сообщает 24 канал.

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Что известно о лимитированную серию

Телевизоры на квантовых точках получили расширенную палитру цветов и повышенными показателями максимальной яркости. Это делает изображение на экране более выразительным.

KIVI представила лимитированную серию телевизоров / Фото Пресс-служба KIVI

Телевизоры KIVI на квантовых точках будут представлены в трех различных диагоналях:

49 дюймов,

55 дюймов,

65 дюймов.

Они получат соответствующую маркировку 49U720SU, 55U720KB и 65U720KB.

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Все модели работают под управлением операционной системы Google Android TV 9. При этом уже в этом году они обновятся до версии Android TV 11.

Что такое QDOT?

Это технология, предусматривающая использование пленки с квантовыми точками между LED подсветкой и слоем жидких кристаллов. Это позволяет отображать базовые цвета (RGB) с повышенной яркостью. QDOT была разработана американской компанией Nanosys и должно улучшить цветовую гамму, яркость и контрастность экрана.

Цены

Рекомендованные розничные цены для моделей лимитированной серии будут составлять: