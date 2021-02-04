Китайський агрегатор таксі Didi планує вийти на український ринок. Сервіс має запрацювати у нас вже в цьому році. таким чином DiDi стане четвертим великим сервісом разом із Uklon, Uber (DiDi має частку в цій компанії) і Bolt.

Джерело: AIN.UA

Нараді точної дати запуску поки немає. Журналісти пишуть, що DiDi запуститися в Україні в 2021 році.

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Невідомо також, чи буде DiDi пропонувати тільки послуги таксі, або ж представить також інші сервіси, на зразок прокату велосипедів.

Експерти кажуть, що прихід такого великого гравця рівня, як DiDi, матиме істотний вплив на український ринок агрегаторів таксі. Зокрема, запуск сервісу створить додатковий попит на водіїв, тож вони можуть розраховувати на бонуси.

Що відомо про сервіс DiDi

Джерело: Wikipedia

Це китайський агрегатор таксі. Саме на китайському ринку зосереджена основна аудиторія сервіс. Станом на 2021 рік там понад 450 мільйонів користувачів та кілька мільйонів водіїв.

Сервіс запустити у 2012 році. Нині оцінка компанії перевищує 56 мільярдів доларів. DiDi є найбільшою в світі компанією, що володіє монопольними інвестиціями в індустрії прокату велосипедів по всьому світу. Компанія проводить 25 мільйонів подорожей на день і перевершує інші подібні компанії.