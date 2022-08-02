По словам сразу четырех людей, знакомых с ситуацией, это часть попытки замедлить развитие полупроводникового сектора Китая и защитить компании из США. Однако источник Reuters утверждает: если администрация президента Джо Байдена пойдет на этот шаг, это может навредить южнокорейским производителям микросхем памяти Samsung и SK Hynix.

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Что известно

Для начала отметим, что чипы NAND – это микросхемы, хранящие данные на смартфонах, персональных компьютерах, а также в центрах обработки данных, таких как Amazon, Facebook и Google. От количества этих чипов и их совершенства зависит объем памяти.

Как сообщили источники, у Samsung есть две крупные фабрики в Китае, а SK Hynix Inc покупает бизнес Intel Corp по производству микросхем флэш-памяти NAND там же. В случае одобрения санкции предусматривают запрет на поставку американского оборудования для производства микросхем на заводы в Китае, производящие передовые микросхемы NAND.

По словам экспертов по экспортному контролю, это будет первой попыткой США повлиять на китайское производство чипов памяти, не предназначенных для военного использования. Это пойдет на пользу американским производителям чипов памяти Western Digital и Micron Technology, которые составляют примерно четверть рынка чипов NAND.

В настоящее время проект находится на начальной стадии обсуждения, никакие нормативно-правовые акты еще не разработаны. Поэтому сложно говорить о сроках.