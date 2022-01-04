Китайский зонд Тяньвэнь-1 увидел столкновение потоков быстрого и медленного солнечного ветра

Команда исследователей, работающих с первой китайской межпланетной станцией Тяньвэнь-1, опубликовала первые данные, собранные анализатором ионов и энергичных нейтральных атомов MINPA. Прибор исследовал солнечный ветер во время перелета станции от Земли до Марса.

С помощью инструмента MINPA ученые смогли определить параметры солнечного ветра вдоль траектории движения станции, а также обнаружили несколько областей взаимодействия потоков, возникающих, когда быстрый поток солнечного ветра догоняет предыдущий низкоскоростной поток.

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MINPA занимался исследованиями параметров ионов солнечного ветра в период с 31 октября 2020 до 26 января 2021 года. Группа ученых из команды Тяньвэнь-1 во главе с Айбином Чжаном из Национального научно-космического центра Китайской академии наук опубликовала первые результаты анализа данных, собранных во время межпланетного перелета.

Что "увидел" зонд во время перелета

Во время полета почти половина поля зрения MINPA была заблокирована посадочной капсулой, из-за чего прибор мог фиксировать лишь часть прилетающих ионов. Несмотря на это прибор собрал большой объем данных, в частности регистрировал ионы холодного солнечного ветра с полной кинетической энергией от 500 электронвольт до 2 килоэлектронвольт. Общая скорость солнечного ветра по данным замеров менялась от 250 до 670 километров в секунду.

К сожалению, межпланетный корональный выброс массы, который достиг Земли 10 декабря 2020, MINPA не зарегистрировала, поскольку была отключена. Однако прибор обнаружил несколько областей взаимодействия потоков (stream interaction regions, SIR), которые являются элементами крупномасштабной структуры солнечного ветра и возникают, когда быстрый поток солнечного ветра из корональной дыры догоняет предыдущий низкоскоростной поток, что приводит к сжатию плазмы и росту ее плотности и температуры.

По данным прибора они характеризуются быстрым увеличением скорости солнечного ветра, небольшим пиком локальной плотности, повышением температуры протонов и отклонением солнечного ветра в поперечном направлении.

Интересные факты о зонде Тяньвэнь-1