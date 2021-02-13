Зонд "Тяньвэнь-1" отправил на Землю первое видео с орбиты Марса. Камера запечатлела, как Марс появляется и исчезает из поля зрения, а после запуска двигателя зонд легко покачивается и улетает.

В среду, 9 февраля, китайский "Тяньвэнь-1" успешно вышел на орбиту Марса. Теперь примерно до мая станция будет проводить детальную съемку поверхности Красной планеты для выбора наиболее подходящего места для посадки.

Интересно Китай успешно вывел зонд "Тяньвэнь-1" на орбиту Марса

Видео с китайского марсохода:

Где должен высадиться марсоход

Посадочная платформа с легким 240-килограммовым марсоходом отделится от орбитального аппарата и совершит посадку на поверхность планеты. Предыдущим местом посадки выбран район в южной части равнины Утопия, расположенный в восточной части северного полушария Марса.

Запланированный срок работы марсохода составляет 90 марсианских суток (солей), которые на 2,7% больше земных. Его электропитание будут обеспечивать четыре панели солнечных батарей. Скорость передвижения китайского ровера достигает 200 метров в час.

Цель китайской миссии состоит в том, чтобы найти следы жизни на Марсе, а также изучить возможности для его потенциальной колонизации человеком.