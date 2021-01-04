Китайский зонд "Тяньвэнь-1" преодолел 400 миллионов километров и достигнет орбиты Марса в феврале. Исследовательский зонд был запущен в космос в середине прошлого года.

"Тяньвэнь-1 "был запущен 23 июля 2020 года с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан. Космический аппарат находится в полете уже 163 дня. Об этом в воскресенье сообщило агентство Синьхуа.

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Что известно

Зонд находится в 8,3 километра от Марса. Когда он достигнет цели, то начнет сбавлять скорость, после чего зайдет на орбиту планеты и будет готовиться к посадке, которая должна состоятся уже в феврале.

Работать аппарат на орбите будет почти три месяца, а в мае от него отделится модуль с марсоходом, который совершит посадку в низине Утопия – крупнейшего ударного кратера в Солнечной системе.

После проведения необходимых проверок марсоход покинет платформу и приступит к исследованию планеты. Целью миссии является изучение геологической структуры Марса, анализ состава материалов поверхности, поиски залежей льда и получение информации о климате на планете, в частности изучение ионосферы и магнитного поля.

Положение зонда в пространстве остается стабильным, сообщает Синьхуа. Траектория движения не является прямой линией, а представляет собой дугу.

Во время подготовки миссии Государственное космическое управление КНР сотрудничало с Европейским космическим агентством, Францией, Австрией и Аргентиной.