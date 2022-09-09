Китай заявляет, что его зонд обнаружил на Луне новый минерал

Китайские ученые якобы обнаружили ранее неизвестный минерал в образцах лунного грунта. На Землю его доставил космический аппарат Чанье-5 еще два года назад.

Чанье-5 – китайская миссия по исследованию Луны, состоящая из спускной платформы и средства доставки образцов. Аппарат успешно сел на спутник 1 декабря 2020 года, а уже 16 декабря капсула с образцами, успешно приземлилась в Китае. Всего Чанье-5 "привез" 1731 грамм породы.

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Что нашли в лунной почве

Минерал, ранее неизвестный науке, назвали "Камень Чанье". Это шестой подобный случай в истории, но первый для Китая.

Исследователи выделили из образцов лунного грунта монокристаллическую частицу размером около 10 микрон и расшифровали ее структуру.

и расшифровали ее структуру. Камень Чанье является фосфатным минералом и имеет форму столбчатого кристалла.

и имеет форму столбчатого кристалла. К сожалению, больше никаких подробностей об этом нет, как и каких-либо подтверждений.

Отметим, что Китай стал первым за последние 44 года государством, осуществившим миссию по транспортировке геологической породы с поверхности Луны. Ракета "Чанчжэн-5" с зондом стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань 24 ноября 2020 года.