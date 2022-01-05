Китайский термоядерный реактор разогрели до температуры впятеро большей, чем на Солнце

Китайский термоядерный реактор EAST установил новый рекорд. Его не только разогрели до температуры в пять раз большей, чем на Солнце, но и смогли удерживать в стабильном состоянии дольше, чем кому удавалось раньше.

Интересно, что соответствующее сообщение официальное информационное агентство Правительства КНР Синьхуа опубликовало на российской версии своего сайта. В англоязычном разделе такой новости нет.

Интересно Samsung поддержит клиентов с нарушениями слуха: какую инициативу запускает компания

Что известно

Китайские ученые установили новый рекорд на термоядерном реакторе EAST.

Во время эксперимента он смог достичь температуры 70 миллионов градусов Цельсия, проработав так около 17 минут.

Стоит отметить, что рекордной в том случае является не температура – еще в 2018 году на EAST удалось достичь 100 миллионов градусов, а в мае 2021 года и все 120 миллионов. Прорывом является время удержания плазмы в таком состоянии в течение 17 минут. Предыдущий рекорд достиг 101 секунды, то есть менее двух минут.

EAST называют "искусственным солнцем". Он расположен в городе Хэфэй в провинции Аньхой на востоке Китая. Построил его Институт физики плазмы при Академии наук КНР.

Устройство представляет собой модифицированный вариант токамака HT-7, который построили в начале 1990-х с помощью России. Сегодня EAST-одна из немногих таких установок с полностью сверхпроводящей магнитной системой, созданной на основе ниобий-титановых проводников. Вакуумную камеру реактора изнутри полностью облицевали металлическими плитками. Сама камера охлаждается водой.

Эксперименты с EAST являются частью программы, направленной на создание международного экспериментального термоядерного реактора, который считают будущим земной энергетики. Несмотря на такие успехи говорить о практическом и долговременном применении пока рано.