Интересно, что соответствующее сообщение официальное информационное агентство Правительства КНР Синьхуа опубликовало на российской версии своего сайта. В англоязычном разделе такой новости нет.
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Что известно
- Китайские ученые установили новый рекорд на термоядерном реакторе EAST.
- Во время эксперимента он смог достичь температуры 70 миллионов градусов Цельсия, проработав так около 17 минут.
- Стоит отметить, что рекордной в том случае является не температура – еще в 2018 году на EAST удалось достичь 100 миллионов градусов, а в мае 2021 года и все 120 миллионов. Прорывом является время удержания плазмы в таком состоянии в течение 17 минут. Предыдущий рекорд достиг 101 секунды, то есть менее двух минут.
EAST называют "искусственным солнцем". Он расположен в городе Хэфэй в провинции Аньхой на востоке Китая. Построил его Институт физики плазмы при Академии наук КНР.
Устройство представляет собой модифицированный вариант токамака HT-7, который построили в начале 1990-х с помощью России. Сегодня EAST-одна из немногих таких установок с полностью сверхпроводящей магнитной системой, созданной на основе ниобий-титановых проводников. Вакуумную камеру реактора изнутри полностью облицевали металлическими плитками. Сама камера охлаждается водой.
Эксперименты с EAST являются частью программы, направленной на создание международного экспериментального термоядерного реактора, который считают будущим земной энергетики. Несмотря на такие успехи говорить о практическом и долговременном применении пока рано.