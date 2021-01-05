Китайский сферический радиотелескоп FAST с апертурой 500 метров, также известный как "Небесное око", откроется для мирового научного сообщества. Обсерватория начнет прием заявок на наблюдение от ученых со всего мира.

Исследователи смогут подавать онлайн-заявки в Национальную астрономическую обсерваторию Китая. Запись для наблюдений за небом будет начинаться с 1 августа, а до этого момента заявки рассмотрят научный комитет и комитет по распределению времени FAST, сообщает Global Times.

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По словам главного инженера FAST Цзян Пена, в 2021 году мировому сообществу отведут примерно 10% всего времени наблюдений.

FAST в настоящее время является крупнейшим в мире радиотелескопом с одной тарелкой. Ее площадь эквивалентна примерно 30 стандартным футбольным полям. Кроме того, теперь это единственный телескоп, который люди могут использовать для наблюдения за космическими волнами.



Телескоп FAST станет доступным для научного сообщества

Строительство FAST завершилось в 2016 году, а официально телескоп заработал 11 января 2020 года. За год с его помощью удалось обнаружить больше 240 пульсаров.

Предшественник FAST, 305-метровый телескоп Аресибо, разрушился 1 декабря. Одна из крупнейших в мире астрономических обсерваторий начала разрушаться еще в августе. В конце ноября ее решили разобрать, однако тросы не выдержали и оборвались уничтожив тарелку.

Позже Национальный научный фонд США опубликовал видеоролики с обрушением платформы "Аресибо". Видео подтверждают, что отремонтировать телескоп было невозможно, так как видно, что запас прочности у конструкции телескопа был минимальным.

Восстановление телескопа Аресибо

Между тем власти Пуэрто-Рико, где находился исторический телескоп, уже выделили деньги на восстановление обсерватории. Также правительство острова объявило "исторической зоной" данный район. Предполагается, что в этом же месте установят телескоп измененной конструкции, который сможет прослужить еще несколько десятилетий.