Китайский агрегатор такси DiDi планирует выйти на украинский рынок. Сервис должен заработать у нас уже в этом году. Таким образом DiDi станет четвертым крупным сервисом вместе с Uklon, Uber (DiDi имеет долю в этой компании) и Bolt.

Источник: AIN.UA

Пока точной даты запуска нет. Журналисты пишут, что DiDi должен запуститься в Украине в 2021 году.

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Неизвестно также, будет ли DiDi предлагать только услуги такси, или же представит также другие сервисы, вроде проката велосипедов.

Эксперты говорят, что приход такого крупного игрока, как DiDi, окажет существенное влияние на украинский рынок агрегаторов такси. В частности, запуск сервиса создаст дополнительный спрос на водителей, поэтому они могут рассчитывать на бонусы.

Что известно о сервисе DiDi

Источник: Wikipedia

Это китайский агрегатор такси. Именно на китайском рынке сосредоточена основная аудитория сервиса. По состоянию на 2021 год там более 450 миллионов пользователей и несколько миллионов водителей.

Сервис запустили в 2012 году. Сейчас оценка компании превышает 56 миллиардов долларов. DiDi является крупнейшей в мире компанией, которая обладает монопольными инвестициями в индустрии проката велосипедов по всему миру. Компания проводит 25 миллионов поездок в день и превосходит другие подобные компании.