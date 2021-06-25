NASA сфотографировали китайский марсоход "Чжужун" с орбиты Красной планеты

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сфотографировали китайской аппарат Zhurong на поверхности Марса. В это время ровер двигался в направлении южной части планеты.

Фото сделал космический аппарат Mars Reconnaissance Orbiter, который летает вокруг Марса с 2006 года. Это удалось благодаря камере HiRISE, которая может распознать мелкие предметы.

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Ученые отметили, что в момент фотографирования китайский марсоход Zhurong двигался по планете. Исследователи также обратили внимание на то, что аппарат значительно отдалился от своего места высадки.



Китайский марсоход "Чжужун" / Фото NASA

Что известно о китайском марсоходе

Снимки NASA не оставляют сомнений, что Китай действительно смог успешно посадить ровер на Марс. Ранее это подтверждали только китайские фото с орбиты и с самого марсохода.

Zhurong – это первый марсоход полностью разработанный Китаем. Он прибыл на Красную планету на борту орбитальной станции Tianwen-1 ("Тяньвэнь-1"). В конце мая он успешно приземлился на Марс и установил связь с Национальным космическим управлением КНР. Таким образом Китай стал третьей страной после США и СССР, доставившей марсоход на Красную планету.