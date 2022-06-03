Отмечается, что такой подход позволил повысить успешность операции. Исследователи надеются, что результаты их работы сделают сельское хозяйство в КНР менее зависимым от импортного скота.

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Детали эксперимента

Сегодня Китай – крупнейший потребитель свинины в мире, однако Пекин стремится стать независимым от импорта этого продукта, особенно в связи с многочисленными санкциями США и других стран. К тому же, китайские породы свиней быстро вырождаются. Клонирование могло бы быть эффективным решением проблемы.

Работу проводили учёные из Нанькайского университета. В отчете говорится, что животное, прошедшее процесс оплодотворения, 31 марта 2022 родило семерых здоровых поросят породы ландрас.

Каждая фаза процесса была автоматизирована, ни в одной операции не участвовал человек. По мнению ученых, привлечение роботов повышает успешность клонирования, ведь их действия более точны и реже повреждают клетки.

Самый распространенный метод клонирования называется "пересадка ядра соматической клетки". В нем используется яйцеклетка и соматическая клетка клонируемого животного.

Ученые удаляют из яйцеклетки ядро и заменяют его ядром соматической клетки.

Соматические клетки — общее название для всех клеток многоклеточных организмов, которые не являются половыми (гаметы и гоноциты), а следовательно, являются носителями диплоидного набора хромосом. Также к соматическим клеткам не относятся эмбриональные стволовые клетки. Основной целью существования соматических клеток является поддержание гомеостаза организма, его способности к созданию гамет и размножению, не принимая непосредственного участия в процессе.

В 2017 году исследователи вывели первых в мире поросят, клонированных с использованием робота, однако тогда люди все же участвовали в некоторых этапах. Теперь же удалось добиться полной автоматизации процесса. Робот обладает микроскопическим зрением, а с помощью искусственного интеллекта рассчитывает деформацию клеток, чтобы прикладывать минимальную силу и не повредить яйцеклетку во время операции. Это увеличивает точность клонирования и скорость эмбрионального развития.