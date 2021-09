Сеть Golden Tulip Shanghai Rainbow Hotel оборудовала каждый "игровой" номер консолью от Sony и двумя геймпадами DualSens. В арсенале также 7.1.2-канальный саундбар Sony HT-ST500 и 85-дюймовый телевизор Sony Bravia TV.

Что известно

Такой подход стал возможным благодаря партнерству между двумя компаниями.

Что интересно, на одной из фотографий номера, которые опубликовал аналитик компании Niko Partners Даниэль Ахмад, видно постер к ремастер игре The Last of Us. Однако сама игра в Китае официально не выходила – она была запрещена цензурой.

Кроме нее на рекламных постерах и экране приставки видно God of War, Ghost of Tsushima, The Last of Us Part II, FIFA и другие.

PlayStation 5 выпустили еще осенью 2020 года, однако за более чем год производителю так и не удалось справиться с дефицитом – настолько большой спрос на консоль. Поэтому такое предложение потенциально может стать очень популярным.