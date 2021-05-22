Китайский марсоход "Чжужун" спустился на поверхность Марса: фото

Спускаемый аппарат вместе с первым китайским марсоходом Zhurong сел на Марс 15 мая 2021 года. Отправив несколько фотографий на Землю, аппарат стал готовиться к спуску на поверхность Красной планеты.

На сайте Китайского национального космического управления 22 мая 2021 года появилась информация, что марсоход Zhurong удачно спустился на поверхность планеты по специальным рампам. Теперь аппарат приступит к своей научной миссии: изучению морфологии и геологического строения Марса, характеристик его почвы.

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Zhurong готовится к спуску​ / Фото CNSA



Удачный спуск на поверхность / Фото CNSA

В твиттер-канале Cosmic Penguin появились фотографии, когда марсоход еще съезжал по рамкам.

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А журналист Andrew Jones опубликовал в своем твиттере видео, сделанное из нарезки кадров. На нем мы видим процесс спуска марсохода Zhurong на поверхность.